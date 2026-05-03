لا يوجد دليل.. الدوري الإنجليزي يكشف سر احتساب هدف مانشستر يوناتيد الجدلي في ليفربول!
اندلاع جدل في أولد ترافورد
سيطر مانشستر يونايتد على مجريات المباراة منذ بدايتها في مواجهته الحاسمة مع ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي، لكن الهدف العاشر الذي سجله شيشكو هذا الموسم كان أبرز ما في المباراة.
بعد أن افتتح ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة السادسة، سجل شيشكو هدفاً بعد ثماني دقائق فقط ليضع مانشستر يونايتد في المقدمة 2-0 في بداية محمومة للمباراة.
جاء الهدف بعد أن فتح برونو فرنانديش مساحة على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء وأرسل كرة خطيرة إلى منطقة الست ياردات.
اندفع حارس مرمى ليفربول فريدي وودمان لاعتراض الكرة لكنه لم يستطع سوى صدها لتسقط في طريق شيشكو. ارتطمت الكرة بساقي المهاجم قبل أن ترتد نحو صدره وتدخل المرمى في النهاية، مما أثار احتجاجات فورية من الفريق الضيف.
تقنية الفيديو المساعد تحتل مركز الصدارة
كُلف الحكم ستيوارت أتويل، الذي كان يعمل كمسؤول عن تقنية الفيديو المساعد، بتحديد ما إذا كانت الكرة قد لامست يد شيشكو أو ذراعه قبل عبور خط المرمى. واستغرقت عملية المراجعة حوالي ثلاث دقائق، حيث درس المسؤولون عدة زوايا بث مختلفة.
وبينما أشارت بعض الإعادة إلى عدم وجود تلامس، بدا أن زوايا أخرى تظهر أن الكرة لمست أصابع المهاجم أثناء تحركها نحو صدره.
على الرغم من المراجعة المطولة والغموض الذي أحاط باللقطات، تم تأكيد الهدف في النهاية، مما سمح لجماهير أولد ترافورد بالاحتفال بتقدم فريقهم بهدفين.
الدوري الإنجليزي يوضح القرار
ولتوضيح ملابسات الحادثة، أصدر مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا على منصة X يوضح أسباب عدم إلغاء الهدف. وأكدت القناة الرسمية للدوري أن الأدلة المصورة التي كانت متاحة لفريق التحكيم خلال تلك اللحظة الحاسمة لم تستوفِ المعايير اللازمة للتدخل.
وقال مركز مباريات الدوري الإنجليزي: "تمت مراجعة قرار الحكم باعتبار الهدف صحيحًا وتأكيده بواسطة تقنية الفيديو المساعد – حيث اعتُبر أنه لا يوجد دليل قاطع على أن شيشكو لمس الكرة بيده قبل تسجيل الهدف."
ليفربول يعود في النتيجة قبل أن يسجل ماينو هدف الفوز
ورغم أن هدف شيشكو بقي ساريًا ليمنح يونايتد تقدمًا بنتيجة 2-0 عند الاستراحة، إلا أن الإثارة لم تكن قد انتهت بعد. فقد عاد ليفربول إلى الشوط الثاني بقوة متجددة، وسرعان ما استعاد زخمه في المباراة. وسجل دومينيك سوبوسلاي هدفًا للريدز بعد وقت قصير من استئناف المباراة، مما أعاد زخم المباراة لصالح فريق ميرسيسايد.
اكتملت العودة في الدقيقة 56 عندما سجل كودي جاكبو هدف التعادل، لكن يونايتد حسم الفوز في النهاية، حيث سجل كوبي ماينو هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 77.
حسم الهدف فوزًا صعبًا، ورفع رصيد يونايتد إلى 64 نقطة وعزز مكانه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أكد تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.