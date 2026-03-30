الدوري الإنجليزي الممتاز يرد بعد أن أظهر استطلاع رأي قاسٍ أن المشجعين يكرهون نظام «فار» وسط دعوات لإلغاء هذه التقنية
انفصال متزايد
منذ طرحها في عام 2019، ظلت تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR) العنصر الأكثر إثارة للجدل في كرة القدم الإنجليزية الحديثة. وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها رابطة المشجعين الإنجليزية (FSA) وشملت ما يقرب من 8000 مشجع أن نسبة مذهلة تبلغ 90 في المائة من المشجعين تعتقد أن هذه التقنية قد أدت بشكل فعلي إلى تدهور تجربة مشاهدة المباريات. ورغم محاولات الدوري تحسين العملية من خلال تقنية شبه آلية للكشف عن حالات التسلل وإعلانات الحكام داخل الملعب، تشير البيانات إلى أن هذه "التعديلات" لم تنجح في إرضاء قاعدة المشجعين الأساسية. وتزداد حدة هذا التوتر بسبب التقارير الأخيرة للجنة حوادث المباريات الرئيسية (KMI)، التي تشير إلى أن أخطاء التحكيم قد ارتفعت بالفعل إلى 54 خطأ هذا الموسم، مقارنة بـ 44 خطأ في نفس المرحلة من الموسم الماضي.
أهمية الدقة
ردت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز على نتائج هيئة السلامة في كرة القدم (FSA) بالاستشهاد بأبحاثها الداخلية، التي تشير إلى أن المشجعين يفضلون تحسين نظام "فار" (VAR) على إلغائه تمامًا. وتدفع الإدارة بأن المعايير الصارمة للتدخل تجعل الدوري الإنجليزي الممتاز أقل تدخلاً من نظرائه الأوروبيين.
وفي بيان رسمي، أشار الدوريالإنجليزي الممتاز إلى أن "الأبحاث التي أجراها الدوري، في إطار الحوار المستمر مع المشجعين، تشير إلى أن المشجعين يؤيدون إلى حد كبير الإبقاء على تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ولكن مع تحسين طريقة استخدامها". وأضافوا: "تقنية الفيديو المساعد (VAR) تساهم في اتخاذ قرارات أكثر صحة.
"في المواسم الأخيرة، كان هناك حوالي 100 قرار صحيح تم تغييره بواسطة تقنية VAR في كل موسم – وهي حالات كان من الممكن فيها إعلان أهداف بشكل خاطئ أو عدم إعلانها، أو عدم إعطاء بطاقات حمراء أو ركلات جزاء أو إعطاؤها بشكل خاطئ.
"يطبق الدوري معايير صارمة لتدخل تقنية VAR، مع إعطاء الأولوية لقرار الحكم. ونتيجة لذلك، فإن تدخل تقنية VAR في الدوري الإنجليزي أقل تدخلاً مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، حيث يتدخل VAR بمعدل يبلغ ضعف ذلك تقريبًا."
موت العفوية
لا تقتصر شكاوى مجموعات المشجعين على الأخطاء العرضية فحسب، بل تشمل أيضًا التغيير الجذري في طريقة احتفالهم بالأهداف. ويقول المنتقدون إن التأخيرات الطويلة التي تتطلبها عمليات المراجعة قد جردت هذه الرياضة من جوهرها العفوي والعاطفي.
قال توماس كونكانون، مدير شبكة الدوري الإنجليزي الممتاز في هيئة الأوراق المالية والبورصات (FSA)، لـ BBC Sport: "تُظهر النتائج أن معظم المشجعين يريدون إلغاء نظام VAR. لقد عشنا جميعًا مع نظام VAR لفترة طويلة الآن، لدرجة أننا رأينا التأثير السلبي الذي أحدثه على اللعبة. الناس منزعجون من الوقت الذي يستغرقه، ومن دقته، ومن [تأثيره على] العفوية. إنه يسلب كرة القدم جوهرها ويقلل من أهمية تلك اللحظات الخاصة."
تصويت حاسم
يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز فترة من المراجعة الذاتية المكثفة، في محاولة منه لتحقيق التوازن بين الدقة الفنية والضغوط المتزايدة من قاعدة جماهيرية غير راضية. وفي حين يظل الدوري ملتزمًا بالنظام، فإن العدد المتزايد من الأخطاء المؤكدة يوفر ذريعة للأندية للضغط من أجل إجراء تغييرات جذرية في الاجتماع العام المقرر عقده صيفًا. وسيتابع المشجعون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت إجراءات الشفافية الأخيرة قادرة حقًا على إنقاذ عفوية اللعبة، أم أن السعي وراء الكمال قد كلف كرة القدم روحها بالفعل.