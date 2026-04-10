في خطوة تشير إلى تحوّل في استراتيجية الدوري الإسباني (لا ليغا) على الصعيد الدولي، ناقش تيباس علناً احتمال إقامة مباريات تنافسية من دوري الدرجة الأولى الإسباني في المغرب. ويُنظر إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي تتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة لأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، على أنها بديل متفوق من الناحية اللوجستية مقارنة بمقترحات سابقة لإقامة مباريات خارج البلاد. وأكد تيباس أن القرب الجغرافي والشغف المشترك بكرة القدم يجعلان من ذلك خياراً طبيعياً لتوسّع الدوري.

وخلال حديثه مع MAP، أوضح تيباس أن الفكرة تتجاوز مرحلة الافتراض. وقال رئيس الرابطة: "نعم، نظراً لعدد المشجعين الذين يتابعون الدوري الإسباني في المغرب، أعتقد أنه سيكون من الأسهل اللعب في المغرب، لا سيما لأن القيود اللوجستية المرتبطة بالسفر محدودة". وذهب إلى حد تسمية ملعب بعينه، قائلاً: "يمكننا أيضاً التفكير في مباراة في ملعب الدار البيضاء الجديد. لماذا لا؟"