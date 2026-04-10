الدوري الإسباني في المغرب؟ خافيير تيباس يكشف عن خطط طموحة لنقل مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى الدار البيضاء بعد تعثر مواجهة ميامي
الدار البيضاء تنادي العمالقة الإسبان
في خطوة تشير إلى تحوّل في استراتيجية الدوري الإسباني (لا ليغا) على الصعيد الدولي، ناقش تيباس علناً احتمال إقامة مباريات تنافسية من دوري الدرجة الأولى الإسباني في المغرب. ويُنظر إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي تتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة لأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، على أنها بديل متفوق من الناحية اللوجستية مقارنة بمقترحات سابقة لإقامة مباريات خارج البلاد. وأكد تيباس أن القرب الجغرافي والشغف المشترك بكرة القدم يجعلان من ذلك خياراً طبيعياً لتوسّع الدوري.
وخلال حديثه مع MAP، أوضح تيباس أن الفكرة تتجاوز مرحلة الافتراض. وقال رئيس الرابطة: "نعم، نظراً لعدد المشجعين الذين يتابعون الدوري الإسباني في المغرب، أعتقد أنه سيكون من الأسهل اللعب في المغرب، لا سيما لأن القيود اللوجستية المرتبطة بالسفر محدودة". وذهب إلى حد تسمية ملعب بعينه، قائلاً: "يمكننا أيضاً التفكير في مباراة في ملعب الدار البيضاء الجديد. لماذا لا؟"
التداعيات الناجمة عن فشل مشروع ميامي
يأتي التحول نحو المغرب في أعقاب معارضة قضائية وداخلية كبيرة لمحاولات رابطة الدوري الإسباني السابقة لإقامة مباريات في أميركا الشمالية. وقد واجه تيباس فترة صعبة بعدما قضى حكم قضائي بارز بأن احتجاجات اللاعبين على مباراة مقترحة في ميامي كانت قانونية بالكامل، رافضًا ادعاءه بأن مثل هذه الأفعال تُعد إضرابًا غير قانوني.
وجاءت الهزيمة القانونية عقب خطة مثيرة للجدل لنقل مباراة بين فياريال وبرشلونة عبر المحيط الأطلسي، قبل أن تُلغى في النهاية بسبب معارضة اللاعبين والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF). ومع حكم المحكمة الوطنية بأن توقف اللاعبين لمدة 15 ثانية في بداية المباريات كان ممارسة مشروعة لحرية التعبير، يبدو أن تيباس يتجه للبحث عن أراضٍ جديدة قد تُقابل فيها جهود التوسع باحتكاك أقل وسهولة لوجستية أكبر.
شراكة استراتيجية قبيل كأس العالم 2030
إن توقيت هذه المناقشات ليس من قبيل الصدفة، إذ من المقرر أن تستضيف إسبانيا والمغرب بشكل مشترك كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال. وقد عزّز هذا المشروع المشترك الروابط الرياضية والسياسية بين البلدين، موفّرًا خلفية مثالية لليغا لتأسيس حضور فعلي في المملكة. ويعتقد تيباس أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيوية، مشيرًا إلى: «إن توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهم جدًا. هناك شغف لا يُصدق بالليغا في جميع أنحاء المنطقة، من العراق إلى المغرب.
«وفقًا لبياناتنا، فإن قاعدة الجماهير أكبر حتى من قاعدة الدوري الإنجليزي الممتاز. لطالما كانت هناك روابط قوية، وتقارب كبير، وتفاهم جيد بين إسبانيا والمغرب في مجال الرياضة، ولا سيما كرة القدم».
فصل جديد لليغا؟
في حين لم تُضَف بعد أي مباراة رسمية إلى جدول المباريات، فإن نية مكتب رابطة الدوري لا لبس فيها. إن استضافة مباريات رسمية في المغرب ستُمثّل لحظة فارقة لكرة القدم الأوروبية، إذ ستحوّل البحر الأبيض المتوسط فعلياً إلى جسر لا إلى حاجز أمام اللعبة المحلية الإسبانية. وبالنسبة لتيباس، فإن الأمر يتعلق بضمان النمو التجاري للرابطة بعد سنوات من المعارك القانونية والانتكاسات الإدارية على أرض الوطن.