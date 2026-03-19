Gianluca Minchiotti

الدوري الإسباني، فوز مدوٍ بنتيجة 20-9 على الدوري الإنجليزي: يمكن الفوز حتى بدون كل عائدات حقوق البث التلفزيوني الإنجليزية

تُظهر نتائج دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا تفوق الأندية الإسبانية على نظيراتها الإنجليزية

تستحوذ الدوري الإسباني على الأضواء الأوروبية وترسل رسالة قوية إلى القارة: إسبانيا حاضرة، وبقوة. حقق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد انتصاراً مدوياً بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء على الدوري الإنجليزي الممتاز في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة ساحقة بلغت 20-9 في المباريات الثلاث، كما يؤكد العنوان الانتصاري لصحيفة «ماركا». دوري أبطال أوروبا يعود ليتحدث باللغة الإسبانية.


النموذج الإسباني

تعيد نتائج الأندية الإسبانية، بعد هذه الانتصارات الثلاثة على الدوري الإنجليزي الممتاز، تعريف الترتيب في أوروبا، على الأقل لهذا الموسم: في ربع النهائي سيكون هناك ثلاثة أندية إسبانية واثنان إنجليزيان (من بين الخمسة التي وصلت إلى دور الـ16). الآن، صحيح أن ريال مدريد وبرشلونة هما الناديان اللذان يحققان أعلى إيرادات في العالم، حيث يبلغ إيرادات ريال مدريد 1 مليار و161 مليون يورو وإيرادات برشلونة 975 مليون يورو، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة 13 (455 مليون)، ولكن إذا قارنا الدوريين ونظامي كرة القدم - الإسباني والإنجليزي - بناءً على المعيار الأكثر أهمية، وهو حقوق البث التلفزيوني، نرى أن الدوري الإنجليزي يحصل على 1.91 مليار يورو في الموسم للفترة 2025-2031، بينما يحصل الدوري الإسباني على 990 مليون يورو في الموسم للفترة 2022-2027. وهذا يزيد قليلاً عن الدوري الإيطالي (900 مليون يورو في الموسم للفترة 2024-2029) ويقل عن الدوري الألماني (1.06 مليار يورو في الموسم للفترة 2025-2029).


وهذا يعني أنه عندما يتم التركيز على عائدات حقوق البثالتلفزيوني لإبراز الفارق الهائل في الجودة والنتائج بين كرة القدم الإنجليزية والإيطالية، فإن الدوري الإسباني يثبت أن أموال حقوق البث التلفزيوني ليست كلشيء، وأنه يمكن أن يكون هناك أندية كبيرة ودوري كبير ونتائج ناجحة في أوروبا حتى بدون الأموال التي تجنيها الدوري الإنجليزي الممتاز من قنوات التلفزيون. يمكن بناء نموذج ناجح ومثالي بطرق أخرى، وبموارد أخرى.


  • ريال مدريد يودع غوارديولا

    كان ريال مدريد بمثابة قاطرة حقيقية، حيث سحق مانشستر سيتي في مباراة أصبحت الآن من الكلاسيكيات الأوروبية. حاول فريق غوارديولا الصمود أمام الهجوم، لكنه غرق تحت موجة «البلانكوس»: سيطرة كاملة في مباراة الذهاب، ومع تأهله المؤكد بالفعل، فاز أيضًا في مباراة الإياب في مانشستر. النتيجة الإجمالية 5-1، والتي تمنحه تذكرة مباشرة إلى ربع النهائي.


  • موجة البلوغرانا في مواجهة الماغبايز

    كانت مباراة الذهاب صعبة بالنسبة لبرشلونة أمام نيوكاسل يونايتد، الذي تمكن من فرض إيقاعه وأسلوب لعبه لفترات طويلة. لكن في اللحظات الأخيرة من المباراة جاءت اللحظة الحاسمة: سجل لامين ركلة جزاء حاسمة، معادلاً النتيجة وممهداً الطريق للتأهل.


    أما في مباراة الإياب، فقد كان الأمر بمثابة عرض أحادي الجانب من جانب البلوغرانا. في كامب نو، لم نشهد سوى فريق واحد: برشلونة. سبعة أهداف، عرض رائع، وتأهل مؤكد بنتيجة إجمالية ساحقة بلغت 8-3.


  • اللاعبون أقوى من تودور

    أدى أتلتيكو مهمته في ملعب واندا متروبوليتانو، محققاً فارقاً من ثلاثة أهداف يعد أساسياً لمواجهة مباراة الإياب براحة بال أكبر. أما توتنهام هوتسبير بقيادة إيغور تودور، الذي يواجه صعوبات في الدوري، فقد قاتل حتى النهاية دون أن يستسلم أبداً.


    دافع الكولتشونيروس عن النتيجة ويتطلعون الآن إلى الأمام: في الجولة المقبلة سيواجهون برشلونة مرة أخرى، تماماً كما حدث في كأس الملك. مباراة نجمية تضمن بالفعل وجود فريق إسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.