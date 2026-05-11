Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bellingham GarciaGetty Images
Jochen Tittmar و معتز الجمال

"سيرك ووصمة عار".. تلفزيون ريال مدريد يفتح النار على "الليجا" بعد السقوط في الكلاسيكو

الدوري الإسباني
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد

نظريات المؤامرة تشتعل..

بعد الخسارة المريرة في كلاسيكو الجولة 35 من الدوري الإسباني، والذي حسمه نادي برشلونة لصالحه بهدفين دون رد (سجلهما ماركوس راشفورد في الدقيقة 9 وفيران توريس في الدقيقة 18)، ليتوج البارسا رسمياً بلقب الليجا للمرة الـ 29 في تاريخه والثانية على التوالي، رد ريال مدريد بهجوم إعلامي كاسح.

شن تلفزيون ريال مدريد هجوماً غير مسبوق على الليجا، وحكامها، وما وصفته القناة بـ "التلاعب" في لقطات البث التلفزيوني. ويصر النادي الملكي على أن تعثره وفقدانه للقب ليسا نابعين من دونية رياضية أو تفوق للمنافس، بل هما نتاج نظام فاسد.

انتقادات لاذعة غير مسبوقة إلى الدوري الإسباني وحكامه، وإلى ما تصفه القناة بـ"التلاعب" باللقطات التلفزيونية. ويصر النادي على أن ما يعيقه ليس ضعف أدائه الرياضي، بل نظام فاسد.

  • قشة قصمت ظهر البعير

    شكلت واقعة الدقيقة 55 القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للمحطة: تدخل إريك جارسيا على جود بيلينجهام داخل منطقة الجزاء والذي مر دون عقاب، وهو ما وصفه محللو "البيت الأبيض" بالفضيحة المكتملة الأركان.

    انفجر محللو تلفزيون ريال مدريد غضباً قائلين: "ربما تكون الدفعة على مستوى الرقبة تستدعي أكثر من ذلك بقليل، لكننا لم نر ذلك. لكن ما رأيناه حقاً هو ضربة بالكوع من إيريك جارسيا، والتي تستوجب بوضوح، أولاً، ركلة جزاء، وثانياً، بطاقة حمراء".

    ثم تحول غضبهم بعد ذلك إلى حكم الساحة أليخاندرو هيرنانديز، ولكن ذلك لم يكن سوى البداية. إذ انصب الغضب الحقيقي على فشل حكم الفيديو المساعد في التدخل: "إنه دليل آخر على تقاعس تقنية الفار، وفشلها في تصحيح ظلم محتمل. إذا اعتبرنا هذا مجرد احتكاك لعب عادي، فكل شيء يمكن أن يكون كذلك. أي شخص لعب كرة القدم يوماً يعلم أن إريك جارسيا فعل ذلك عن عمد".

    • إعلان
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    نظريات مؤامرة تشتعل

    مع تقدم سير البرنامج، أخذ خطاب القناة منحنى أكثر تطرفاً. حيث ألمحت إلى أن القائمين على تقنية الفار يمتلكون أجندة متعمدة ضد البطل التاريخي للمسابقة: "كلما كانت هناك مواقف مشكوك فيها على أرض الملعب، يتدخل الفار عندما يحلو له ذلك. ومتى يتدخل الفار؟ إنه يتدخل فقط للإضرار بريال مدريد".

    كما اتهم تلفزيون ريال مدريد منتجي البث التلفزيوني بممارسة رقابة نشطة، مدعياً أن لقطات حاسمة - مثل بطاقة حمراء محتملة للاعب برشلونة داني أولمو - قد تم تعمد إخفائها من الإعادات.

    واختتم مقدم البرنامج حديثه بنوبة غضب عاطفية قائلاً: "يُحرم المشاهد من إعادة لقطة لشيء حدث ببساطة. إذا لم نرها حتى الآن، فلن نراها، تماماً مثل العديد من الأشياء الأخرى التي لم تُعرض".

  • "الدوري الإسباني يفتقر إلى المصداقية"

    شن النادي المدريدي هجوماً لاذعاً على قيادة الليجا، وعلى رأسها رئيس الرابطة خافيير تيباس، متهماً إياهم بتدبير مسرحية إعلامية من خلال وسطاء مشبوهين.

    وصبت المحطة غضبها قائلة: "الليجا لا تحظى بأي مصداقية. الليجا التي يديرها تيباس، ويديرها نيجريرا. إنها سيرك، ومزحة. إنه أمر فظيع. يالها من وصمة عار، هذا البث الخاص بالليجا".

    ووجهت المحطة أصابع الاتهام إلى شركة الإنتاج "إتش بي إس" - وعلاقاتها بشركة "ميديا برو" - بـ "التلاعب في البث"، متهمة المخرجين باتباع خط تحريري مصمم لمعاقبة ريال مدريد بشكل منهجي.

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال أوفييدو crest
ريال أوفييدو
أوفييدو