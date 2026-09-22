أزمة تحكيم الديربي تتصاعد .. ريال مدريد يهاجم تيباس: ما قاله غير مقبول فنحن بحاجة إلى شخص يتصرف بنزاهة!

كلمات أثارت غضب ريال مدريد الشديد، مما دفع النادي العاصمي إلى إصدار بيان شديد اللهجة دعا فيه أيضًا إلى تعيين رئيس جديد لدوري لا ليجا، حيث جاء نص البيان كالتالي:

"رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس ميدرانو، يود نادي ريال مدريد توضيح ما يلي:

يرى نادينا أنه من غير المقبول أن يستغل رئيس الدوري الإسباني منصبه المؤسسي لمواصلة تشويه سمعة ريال مدريد ومهاجمته في كل تصريحاته العامة. ومن المقلق للغاية أن شخصاً مسؤولاً عن تمثيل وحماية مصالح جميع أندية الدوري الإسباني يظل مهووساً بريال مدريد، مما يجعل نادينا مراراً وتكراراً هدفاً دائماً لهجماته العلنية.

ويعد تصريحه الأخير خطيرًا بشكل خاص وغير مفهوم، ولا يليق بمسؤول رفيع المستوى، لأنه أدلى به في معرض تعليقه على مقال كتبه صحفي مستقل في إحدى الصحف الإلكترونية. علاوة على ذلك، يهاجم نادينا إلى درجة أنه ينتقد استراتيجيتنا الرياضية، وهو أمر سخيف تمامًا وغير مسؤول.

ومن المثير للدهشة تمامًا أن يكرس رئيس الدوري الإسباني وقته وقنواته الشخصية لتشويه سمعة ريال مدريد علنًا، بدلاً من استخدام منصبه لتعزيز الثقة في المؤسسات المسؤولة عن ضمان نزاهة المنافسة. وبذلك، فإنه يواصل الإضرار بصورة دورينا وكرة القدم الإسبانية في جميع أنحاء العالم.

ونظراً لهذا السلوك غير اللائق والمستمر، نرى أن كرة القدم الاحترافية في إسبانيا بحاجة ماسة إلى قائد قادر على إدارتها وتطوير إمكاناتها بالكامل، مع احترام مبدأ الحياد الأساسي. فهي بحاجة إلى شخص يفهم طبيعة دوره، لأن رئيس الدوري ليس مالكاً للدوري، بل هو مدير في خدمة الأندية التي يتألف منها الدوري والتي يعهد إليها بإدارته. وتحتاج الأندية إلى شخص يؤدي هذه المهمة بنزاهة".







