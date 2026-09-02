ويرى رئيس الليجا أن الجهود البطولية التي بذلها اللاعب الإسباني خلال كأس العالم الأخيرة جعلته المرشح الأوفر حظاً للفوز بأرقى جائزة فردية في عالم كرة القدم.
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"إنه يستحق التتويج!" .. تيباس يرشح نجم برشلونة للفوز بجائزة الكرة الذهبية
تيباس يعلن بوضوح عن اختياره لجائزة الكرة الذهبية
يبدو أن السباق على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 سيكون من أكثر السباقات تنافسية في السنوات الأخيرة، حيث يتنافس العديد من أكبر نجوم العالم على هذه الجائزة الفردية المرموقة. وعلى عكس عام 2024، عندما كانت المنافسة في الغالب بين رودري وفينيسوس جونيور، أو عام 2025، عندما برز عثمان ديمبيلي كمرشح مفضل بشكل واضح، يبدو سباق هذا العام أكثر انفتاحًا بكثير.
ومع ذلك، لا يساور رئيس الدوري الإسباني تيباس أي شك فيمن يستحق الفوز بالجائزة، حيث يدعم لاعب خط وسط برشلونة رودري للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية.
بالنسبة لتيباس، فإن أداء رودري المتميز في كأس العالم يفوق مشاركته المحدودة على مستوى النادي، ويجعله الفائز المستحق بجائزة هذا العام.
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أداء بطولي في المونديال بأمريكا الشمالية
كان رودري القلب النابض بلا منازع للمنتخب الإسباني الذي سار نحو المجد في كأس العالم 2026. وقد أكسبته قدرته على التحكم في وتيرة المباريات وتوفير درع دفاعي للمواهب الإبداعية في «لا روخا» جائزة الكرة الذهبية للبطولة، مما أكد مكانته كأفضل لاعب على وجه الأرض خلال ذلك الحدث الذي استمر شهراً كاملاً.
وفي حديث له مؤخرًا، لم يتردد رئيس الدوري الإسباني في الإشادة به، حيث قال تيباس: «على الرغم من غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابة، إلا أنه قدم أداءً على مستوى عالٍ للغاية، عالٍ للغاية، في كأس العالم التي شارك فيها».
وأضاف: «أعتقد أن رودري يجب أن يفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى». بالنسبة لتيباس، الأمر واضح: لقد أثبت الإسباني أنه «ميسي كرة القدم الإسبانية»، وهو رأي يشاركه فيه مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي.
مجموعة كبيرة من المنافسين
ورغم أن رودري يحظى بدعم كبار مسؤولي الدوري، إلا أنه يواجه قائمة قوية من المنافسين على الجائزة. وفي مقدمة هؤلاء زميله في فريق برشلونة، لامين يامال. فقد حقق النجم الشاب عامًا مميزًا مع «البلوجرانا»، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإسباني لكأس العالم، مما أثار جدلًا حول أي من النجمين كان الأكثر تأثيرًا.
خارج حدود إسبانيا، برز هاري كين كتهديد كبير بعد موسم حافل بالأهداف مع بايرن ميونخ، حيث نجح قائد منتخب إنجلترا أخيرًا في حصد الألقاب في ألمانيا، ففاز بكل من الدوري الألماني وكأس ألمانيا، على الرغم من أن فشله في الفوز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم قد يؤثر سلبًا عليه في التصويت النهائي.
في غضون ذلك، لا يزال كيليان مبابي مرشحاً قوياً بعد فوزه بجائزة «بيتشيتشي»، لكن افتقاره إلى الألقاب الكبرى مع فريقه في الموسم الماضي جعل مهاجم ريال مدريد في موقع أقل حظاً مقارنةً باللاعبين الإسبان.
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إرث أحد أساطير خط الوسط
إذا فاز رودري بنسخة عام 2026، فسيكون ذلك فوزه الثاني بجائزة الكرة الذهبية، بعد فوزه في عام 2024 الذي تم تكريمه فيه لدوره في فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا وفوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا. وقد أدى انتقاله إلى برشلونة في عام 2026 إلى تعزيز مكانته بشكل أكبر، ومن شأن فوزه هذا العام أن يرسخ مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.
ويُعد تأييد تيباس تذكيرًا بالقدرة الفريدة التي يتمتع بها لاعب الوسط على التأثير في مجريات المباراة من موقع متأخر، وهو إنجاز نادرًا ما يُكافأ بجوائز فردية في العصر الحديث.
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