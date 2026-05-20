"ملك الدوري الأوروبي" حضر .. أوناي إيمري "الثالثة ثابتة" مع أستون فيلا، وآرسنال وباريس يبكيان على الماضي!

إن كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو "ملك دوري أبطال أوروبا" بتحقيق اللقب خمس مرات، فالدوري الأوروبي له ملكه الخاص كذلك؛ هو الإسباني أوناي إيمري..

صاحب الـ54 عامًا قاد أستون فيلا يوم الأربعاء، للتتويج بطلًا للدوري الأوروبي 2025-2026 بالفوز في النهائي أمام فرايبورج بثلاثية نظيفة، على استاد بشكتاش بارك، في مدينة اسطنبول التركية.

ثلاثية الفريق الإنجليزي سجلها يوري تيليمانس، إيميليانو بوينديا ومورجان روجرز في الدقائق 41، 3+45 و58 من عمر المباراة.

وبفضلها يحقق أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعدما كان قد حقق من قبل لقبي كأس أوروبا (المسمى القديم لدوري الأبطال) 1981-82، وكأس السوبر الأوروبي 1983.

لكن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة لمدربه الإسباني أوناي إيمري..







