"الدوري الأمريكي سيكون لديه النجوم الخاصين به".. شكوك حول إمكانية لعب ميسي ورونالدو في المسابقة من جديد!

قرر النجم الأرجنتيني ميسي السعي وراء الحلم الأمريكي في عام 2023 عندما انضم إلى فريق إنتر ميامي. وساعد أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، السير ديفيد بيكهام، بصفته شريكًا في ملكية فريق «الهيرونز»، في إتمام هذه الصفقة.

وقد شاهد بيكهام الفائز بثمانية ألقاب للكرة الذهبية يحقق المجد في كأس الدوريات، ودرع المشجعين، وكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في جنوب فلوريدا، حيث يواصل اللاعب الأكثر تكريمًا في التاريخ تعزيز سيرته الذاتية المذهلة.

وقد فعل رونالدو الشيء نفسه، حيث لا يزال المهاجم الخالد في قمة عطائه رغم بلوغه 41 عاماً. وقد احتفل للتو بالفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر، وسينضم إلى ميسي في كأس العالم 2026 - حيث سيقودان منتخبي البرتغال والأرجنتين على التوالي.

وبعد أن حصل أخيرًا على لقب كبير في الشرق الأوسط، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان رونالدو - الذي لا يزال حريصًا على أن يصبح زميلًا لابنه كريستيانو جونيور - قد يغريه خوض تحدٍ جديد آخر.

ويعتبر بيكهام، بصفته أسطورة أخرى في مانشستر يونايتد يحمل الرقم 7، في وضع جيد لإبرام صفقة رائعة، حيث لم يسبق لميسي ورونالدو أن لعبوا في نفس الفريق من قبل، فهل يمكن أن يحدث ذلك قبل أن يتقاعد كلاهما؟