من الدرجة الخامسة إلى مواجهة نجوم العالم.. حارس هايتي يعيش حلم المونديال!

يرتبط الحارس الهايتي جوسوي دوفيرجيه بعقد مع نادي كوزموس كوبلنتس، وفي هذا الصيف سيستبدل حراسة مرمى فريقه في دوري الدرجة الخامسة "أوبرليجا" بالوقوف على أكبر مسرح كروي في العالم. وهناك، يسعى لإثبات جدارته وسمعته الاستثنائية التي اكتسبها في الدرجات الدنيا.
سادت حالة من الإثارة الكبيرة في المجمع الرياضي بمدينة كوبلنتس. هل سيتواجد واحد منا بين كوكبة من النجوم الكبار؟ في البداية، بالكاد صدق لاعبو فريق كوزموس كوبلنتس هذا الأمر. لكن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة لجوسوي دوفيرجيه، حيث سيواجه في كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا نجوماً بحجم نيمار، وأشرف حكيمي، وفينيسيوس جونيور، بينما يتابعه زملاؤه في الفريق بحماس كبير من ألمانيا.