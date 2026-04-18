أمر لم يحدث من قبل أبدًا .. سباق لاوتارو مارتينيز ونيكو باز يهدد الدوري الإيطالي برقم سلبي غير مسبوق!

عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين، فإن المطلب الأساسي هو أن يكون لاعباً قادراً على تسجيل «20 هدفاً». أي لاعب قادر على قيادة فريقه، ومنافسة صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي. ففي تاريخ الدوري الإيطالي، سجل جميع متصدري قائمة الهدافين في البطولة هذا العدد الأدنى من الأهداف على الدوام، بل وتجاوزوا في كثير من الأحيان حاجز الـ30 هدفاً. لكن هذا الرقم الأساسي أصبح الآن مهدداً.

في موسم 2025/2026، مع إصابة لاوتارو وغيابه عن المباريات القادمة، ووصول زملائه إلى 12 هدفاً كحد أقصى (أربعة أهداف أقل من الرقم القياسي للأرجنتيني)، قد نشهد حدثاً غير مسبوق. لأول مرة لا يصل هداف الدوري الإيطالي (الذي يضم عشرين فريقاً) إلى عشرين هدفاً على الأقل في الموسم.

وهو رقم مقلق من حيث التسجيل، يعكس قلة الأهداف المسجلة في الدوري الإيطالي الحالي، لطالما كان الدوري الإيطالي أقل إنتاجية مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والليغا، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، والبطولات الأوروبية الأخرى، لكن موسم 2025/2026 خفض مستوى الأداء أكثر. هناك نقص في الأهداف ونقص في اللاعبين القادرين على التسجيل، وهو مزيج لا مثيل له سلبياً في أوروبا.





Getty Images



