شجاعة تُعلم "جيل زد" كرة القدم الحقيقية أم مغامرة متهورة؟ .. ثورة أورساتو التحكيمية تنزع سلطات الفيديو المطلقة وتدعم "البقاء للأقوى" في الدوري الإيطالي!

ميلانو وروما، شأنهما شأن بقية أنحاء أوروبا، شهدتا في انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027 ملامح نهج تحكيمي جديد يبدو وكأنه يسعى إلى إعادة كرة القدم إلى طبيعتها، بعدما طغى تدخل تقنية الفيديو المساعدة (VAR) على كثير من تفاصيل اللعبة خلال السنوات الماضية.

ولم تكن مواجهتا إنتر ضد نابولي، وروما ضد أتالانتا في الجولة الثالثة من الكالتشيو، مجرد مباراتين ضمن منافسات الجولة، بل شكلتا اختبارًا عمليًا لهذا التوجه الجديد، الذي يمنح الحكم مساحة أكبر لاتخاذ قراراته داخل الملعب، ويجعل تدخل الـVAR أكثر هدوءًا وانتقائية، بحيث لا تتحول التقنية إلى عنصر دائم الحضور في كل لقطة.

وراء هذا النهج تبرز شخصية الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، أفضل حكم في مونديال 2022، والذي يمثل أحد أبرز الأصوات الداعية إلى منح كرة القدم فرصة لاستعادة إيقاعها الطبيعي، من خلال تقليل التوقفات والتدخلات غير الضرورية، والسماح للمباريات بأن تُحسم داخل الملعب بدلًا من إغراقها في المراجعات والانتظار.

الفكرة هنا ليست التخلي عن التكنولوجيا أو التقليل من أهميتها، وإنما الوصول إلى توازن جديد بين الاستعانة بها وحماية طبيعة اللعبة؛ كرة قدم أكثر قسوة ومباشرة، وأكثر صدقًا في التعبير عن الجهد المبذول داخل الملعب، والأهم أنها تستمر في اللعب بدلًا من التوقف كل بضع دقائق لمراجعة ما حدث.