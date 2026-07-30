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Arsenal Man city(C)Getty Images
أحمد مجدي

الدرع الخيرية 2026: موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

آرسنال ضد مانشستر سيتي
آرسنال
مانشستر سيتي
الدرع الخيرية

تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026 والقنوات الناقلة

دائمًا ما تمثل مباراة الدرع الخيرية افتتاحية رائعة للموسم في إنجلترا، وتمثل فرصة لرؤية "بروفة" جيدة لما يمكن أن تقدمه كرة القدم الإنجليزية.

وتقام البطولة عادة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسبق الموسم الكروي بنحو أسبوع كما هو معتاد.

وفي الموسم الماضي، توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بينما حاز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء الدرع الخيرية موعدًا لمواجهة حاسمة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026؟

    موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026 هو يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 على ملعب ميلينيوم.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدرع الخيرية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026، عبر شاشتها.

  • كيف تشاهد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    آرسنال - مانشستر سيتيالأحد 16 أغسطس 2026،
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		beIN SPORTSميلينيوم

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  • من أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية؟

    تم تدشين البطولة لأول مرة في عام 1908 في نسختها الأولى، ويملك مانشستر يونايتد الرقم الأعلى فيها برصيد 21 بطولة، وفيما يلي نستعرض لكم أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية..

    الفريقعدد الألقاب
    مانشستر يونايتد21
    آرسنال17
    ليفربول16
    إيفرتون9
    توتنهام7
    مانشستر سيتي7
    تشيلسي4
    وولفرهامبتون4
    ليدز يونايتد2
    ليستر سيتي2
    وست بروميتش ألبيون2
    بيرنلي2
    نيوكاسل1
    برايتون1
    بلاكبيرن روفرز1
    هيدرسفيلد تاون1
    كارديف سيتي1
    شيفيلد وينزداي1
    سندرلاند1
    بولتون1
    ديربي كاونتي1
    نوتنجهام فورست1
    بورتسموث1
    وست هام1
    أستون فيلا1
    كريستال  بالاس1
الدرع الخيرية
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آرسنال
آرسنال
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مانشستر سيتي
مان سيتي