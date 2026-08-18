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أحمد فرهود

وسط صدمات الدرعية: النصر جاهز لـ"اعتزال" كريستيانو رونالدو.. ومن حقكم الغضب ضد الهلال لكن "دون دراما"!

فقرات ومقالات
النصر
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
الهلال
الدرعية ضد النصر
الدرعية
كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر يطير إلى ثمن نهائي أغلى الكؤوس..

النادي البطل يُحافظ على هويته؛ سواء غيّر مديره الفني أو غاب عنه بعض اللاعبين، خلال الموسم الرياضي الواحد.

وهذا ما أصبحنا نُشاهده مع عملاق الرياض النصر؛ الذي رحل مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس في صيف العام الحالي، مع قدوم الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بدلًا منه.

وحتى مع غياب أبرز نجومه، مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ يحقق الفريق النصراوي الفوز تلو الآخر، كما حدث ضد نادي الفتح ثم أمام الدرعية.

وفاز النصر (4-1) ضد فريق الدرعية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

رباعية النصر، جاءت بواسطة البرتغالي جواو فيليكس "ثنائية" والفرنسي محمد سيماكان والسعودي عبدالله الحمدان، في الدقائق 11 و36 و37 و68؛ بينما أحرز الدرعية هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية، عن طريق الإسباني أوسكار رودريجيز.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر على الدرعية..

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    النصر مستعد لـ"اعتزال" كريستيانو رونالدو

    في الأوساط الرياضية البرتغالية؛ أصبحنا نسمع كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، جملة "الأسطورة كريستيانو رونالدو يعرقل طريقة لعب المنتخب الوطني".

    والسؤال الآن الذي يستحق أن يطرح نفسه بقوة؛ هو: "هل يمتلك نادي النصر وعشاقه الجرأة ليكرر نفس هذه الجملة؟!".

    نعم.. النصر أصبح يقدّم أفضل المستويات "الهجومية"؛ وذلك في غياب رونالدو عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات.

    وبداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ليس إلا دليلًا على تألُق النصر "الهجومي"، في غياب الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر (3-0) الفتح.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الدرعية (1-4) النصر.

    وحديثنا هُنا ليس على النتائج فقط؛ وإنما المرونة في التحركات الهجومية بين نجوم خط المقدمة، طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة الواحدة.

    لذا.. نستطيع القول إن النصر مستعد لـ"اعتزال" رونالدو من الآن؛ حيث ألمح اللاعب نفسه، إلى أن الموسم الرياضي الحالي قد يكون "الأخير" في مسيرته.

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    من حق النصر وعشاقه الغضب لكن "دون دراما"!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن ما طرحناه في السطور الماضية، ليس معناه أن عملاق الرياض النصر "كامل العدد".

    النصر يحتاج إلى مجموعة من الصفقات المهمة، في مختلف المراكز؛ خاصة على النحو التالي:

    * أولًا: قلب دفاع.

    * ثانيًا: ظهيران أيمن وأيسر.

    * ثالثًا: مهاجم أجنبي هداف.

    الحاجة إلى هذه الصفقات، تجعل من حق النصراويين أن يغضبوا بشدة؛ وهم يشاهدون ناديهم يخضع لقانون "الرقابة المالية المشددة"، بينما يحسم الغريم التاريخي الهلال الصفقة تلو الأخرى.

    إلا أنه مع هذا الغضب، يجب على النصر وعشاقه أن لا يحولوا الأمر إلى "دراما"؛ ففريقهم يبدو الأفضل في السعودية، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. النصر يتفوق على الهلال، وجميع الأندية السعودية المنافسة، في الاستقرار الفني؛ وتحديدًا الاندماج بين عناصر الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف الخطوط.

    أي أن الزعيم الهلالي يقوم بصفقات عديدة؛ ولكنه لا يمتلك نفس الاستقرار الفني الذي يتمتع به الفريق النصراوي، في الوقت الحالي.

  • Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

    جواو فيليكس.. النصر يحتاج الحفاظ على نجومه المُتألقين

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث سنشرح بشكلٍ أكبر ما قصدناه في النقطة الماضية من تقريرنا، بخصوص "دراما" عملاق الرياض النصر.

    ما نقصده هو أن عشاق النصر، يظهرون فريقهم أقل بكثير من الغريم التاريخي الهلال؛ وذلك لمجرد أن الأخير يقوم بحسم العديد من الصفقات، في سوق الانتقالات.

    لكن الحقيقة مختلفة تمامًا؛ ويُمكن أن نختصرها في مجموعة من النقاط، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: النصر يمتلك استقرارًا فنيًا أفضل من الهلال.

    * ثانيًا: النصر يمتلك منظومة هجومية أفضل من الهلال.

    * ثالثًا: النصر يمتلك محترفين من بين الأفضل في السعودية.

    بمعنى.. النصر الحالي هو "فريق رائع"؛ ولكنه يحتاج إلى بعض الإضافات المهمة بالطبع، من أجل أن يصل إلى مرحلة الكمال الكروي.

    وقد يحدث ذلك؛ بعد تخفيف "الإعباء المالية" الناتجة عن راتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إذا اعتزل بالفعل.

    إلا أن الإدارة ستكون مطالبة بالحفاظ على العناصر المهمة الأخرى أولًا؛ مثل البرتغالي المُتألق جواو فيليكس، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2027.

    وواصل فيليكس تألُقه ضد نادي الدرعية، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027؛ وذلك بتسجيله هدفين وصناعته آخر، ليقود العالمي إلى ثمن النهائي رسميًا.

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  • Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

    سوء حظ.. صدمات الدرعية تتوالى في بداية الموسم الحالي!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن ننهي تقريرنا، دون الحديث عن نادي الدرعية؛ الذي يواجه سوء حظ كبير للغاية، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    سوء حظ الدرعية، الذي يُشارك - لأول مرة في تاريخه - بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يُمكن التأكُد منه إذا نظرنا إلى مبارايات الفريق الافتتاحية، التي جاءت كالتالي:

    * الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين: مواجهة عملاق جدة الأهلي.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: مواجهة عملاق الرياض النصر.

    وفي المباراتين، لم يكن الدرعية سيئًا رغم الخسارة؛ ولكنه افتقد لمجموعة من الأمور المهمة، مثل الخبرة والتماسك والحسم أمام مرمى الخصم.

    وحتى ولو لم يكن الفريق سيئًا؛ فالمشكلة هي أن هزيمة الدرعية في أول مباراتين من الموسم، قد تهز الثقة في مشروع النادي الرياضي.

    ويمتلك هذا النادي مشروعًا واعدًا؛ ولكن الصدمات المتتالية التي يتعرض لها في بداية الموسم الحالي، قد تهز الثقة بالفعل.

    هذه الصدمات لا تقتصر على نتائج المباريات فقط؛ بل آخر التقارير تؤكد خسارة النادي صفقة النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح عملاق الرياض الهلال.

    مالكوم كان قريبًا من الانتقال إلى الدرعية، على سبيل الإعارة؛ قبل أن تعلن شبكة "ESPN" عن توصل اللاعب إلى اتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي، للانضمام إليه لمدة 3 سنوات قادمة.

    وفشل التعاقد مع النجوم الكبار؛ هو أمر آخر يهز الثقة في مشروع نادي الدرعية، الأمر الذي يجب تداركه سريعًا.