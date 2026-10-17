ضمّ الدرعية لقائمة الضحايا: حمد الله أبدع "لمن لم يشاهد المباراة" .. وشكرًا لنونيز الذي خذلته "بارادينها"!

مخطئ من يظنّ أن مباراة الشباب والدرعية، هي بمثابة مواجهة خاصة بين عبد الرزاق حمد الله وداروين نونيز، بل إن اللقاء الذي اتسم بالشحّ الهجومي في النصف الأول، قبل أن يفتح اللعب بشكل أكبر في الشوط الثاني، كان شاهدًا على دروس تكتيكية، كان بطلها المدربان في المقام الأول.

التعاون لم يخسر، ولكن لم يفز، بل ونجا من فقدان النقطة، لتستمر معاناته في انتظار الفوز الأول، بالتعادل مع الدرعية بنتيجة (1-1)، في ميدان الأول بارك، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

وما بين تقدم كلايتون دياندي في الدقيقة 50، ورد عبد الرزاق حمد الله بالدقيقة 65، رفع الدرعية رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الثامن، بينما بقي التعاون في المركز السابع عشر، برصيد 17 نقطة.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الدرعية والتعاون، وماذا قدم حمد الله ونونيز خلال اللقاء؟