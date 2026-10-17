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Abderrazak Hamdallah Darwin Nunez Taawoun Diriyah (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ضمّ الدرعية لقائمة الضحايا: حمد الله أبدع "لمن لم يشاهد المباراة" .. وشكرًا لنونيز الذي خذلته "بارادينها"!

فقرات ومقالات
الدرعية
التعاون
دوري روشن السعودي
عبد الرزاق حمد الله
داروين نونيز

التعاون يتعادل مع الدرعية..

مخطئ من يظنّ أن مباراة الشباب والدرعية، هي بمثابة مواجهة خاصة بين عبد الرزاق حمد الله وداروين نونيز، بل إن اللقاء الذي اتسم بالشحّ الهجومي في النصف الأول، قبل أن يفتح اللعب بشكل أكبر في الشوط الثاني، كان شاهدًا على دروس تكتيكية، كان بطلها المدربان في المقام الأول.

التعاون لم يخسر، ولكن لم يفز، بل ونجا من فقدان النقطة، لتستمر معاناته في انتظار الفوز الأول، بالتعادل مع الدرعية بنتيجة (1-1)، في ميدان الأول بارك، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

وما بين تقدم كلايتون دياندي في الدقيقة 50، ورد عبد الرزاق حمد الله بالدقيقة 65، رفع الدرعية رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الثامن، بينما بقي التعاون في المركز السابع عشر، برصيد 17 نقطة.

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وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الدرعية والتعاون، وماذا قدم حمد الله ونونيز خلال اللقاء؟

  • التعاون ضحيته الكبرى .. الدرعية ينضم لقائمة حمد الله

    وأخيرًا عاد حمد الله ليسجل، ولم نتحسّر مجددًا على ذلك الهدّاف الذي يتباطأ نحو فرصته التاريخية، من أجل اعتلاء صدارة الهدّافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي، بعد وصوله إلى 159 هدف، ليصبح على بُعد هدفين من معادلة رقم عمر السومة.

    وبخلاف ذلك، فإنه من المثير أن يأتي ذلك الهدف في مرمى الدرعية، ليواصل حمد الله معدل الـ(100%)، بالتسجيل في جميع الفرق التي واجهها في الدوري السعودي، مع استثناء النجمة ونيوم اللذين لم يشارك عبد الرزاق أمامهما.

    الطريف في قائمة "ضحايا حمد الله"، التي تشهد استقبال الأهلي لثمانية أهداف، والهلال لسبعة، والاتحاد لستة والنصر بأربعة، أن التعاون، الذي يرتدي قميصه، هو ذاته الأكثر استقبالًا للأهداف منه، بالتساوي مع الرائد، برصيد 14 هدفًا.

    وبات الدرعية هو الفريق رقم 27 الذي استقبل أهدافًا من توقيع حمد الله في دوري المحترفين.

  • أبدعت يا حمد الله ولكن!

    إذا اكتفيت عزيزي القارئ، بمشاهدة أهداف المباراة، فحتمًا ستقول: أبدعت يا حمد الله، خاصة وأن سجل هدفًا رائعًا على الطائر، بعد استقبال عرضية محمد الكويكبي، ليطير برأسه ويضعها في الشباك.

    ولكن، هناك نقطتان يجب ألا نغفل عنهما، دون التقليل من قيمة هدف حمد الله..

    * النقطة الأولى: أن المدرب برونو لاج، ربما دفع ثمن مجازفته بالإبقاء على الحارس أمين البخاري، رغم أن المؤشرات كانت تقول إنه يعاني من ألم، ولكن قد نقول إن لاج لم يرغب في تكليف فريقه تبديلًا.

    * النقطة الثانية: رغم أن حمد الله برز كمهاجم محطة، يبدأ انطلاقاته من وسط الملعب، ويفتح المساحات لتحرك محمد الكويكبي، أخطر لاعبي التعاون، ويونس البحراوي، إلا أن المهاجم المغربي عانى كثيرًا مع غياب اللمسة الأولى.

    ما المقصود؟ أن حمد الله أهدر كثيرًا من هدايا مارين بيتكوف، بالكرات العرضية، لأنه كان يتأخر في تسديد الكرة، حيث كان يفترض أن يستغل التمريرة، بتسديدة من أولى لمسة، خاصة وأن هذا التأخر جعله يسقط كثيرًا في مصيدة الرقابة الدفاعية، وعندما تغلب على هذا التأخر، سجل هدفه.

  • داروين نونيز .. ذكاء لاج لم ينصفك و"بارادينها" خذلتك!

    المباراة باختصار تمثلت في نقطتين؛ الدرعية أكثر سيطرة، والتعاون أكثر وصولًا إلى المرمى، ولكن مع ذكاء المدرب برونو لاج، في بداية الشوط الثاني، بالدفع بكلايتون دياني، كمهاجم ثانٍ مع داروين نونيز، حصد ثماره، حيث كانت الخطة هي تمريرة بينية من أوسكار رودريجيز، تضرب الخطوط الخلفية، والسنغالي يتولى الباقي داخل منطقة الجزاء، فمنها سجل هدفًا وأهدر الثاني بفرصة محققة انتهت بتسديدة فوق العارضة.

    هذا الذكاء ربما لم ينصف داروين نونيز، الذي لم يتوانَ في التراجع للدفاع، والبناء من الخلف، إلا أنه عانى من سوء الإنهاء، بثلاث تسديدات، لم تذهب أي منها لما بين الخشبات الثلاث، فضلًا عن سوء تعامل عادل بولبينه، الذي عانى من رقابة الجبهة الدفاعية اليمنى، رغم تسجيله هدفًا كاد أن يمنح فريقه النقاط الثلاث، قبل أن يتم إلغاؤه للتسلل.

    وجاءت اللحظة المفصلية، حينما تم احتساب ركلة جزاء لصالح الدرعية، وعندما تولى نونيز تنفيذها، فضّل تسديدها على طريقة "بارادينها"، بالتوقف قليلًا أثناء التوجه للكرة ومن ثم التسديد، قبل أن ترتطم الكرة في القائم.

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  • رسالة رائعة

    وعقب المباراة، حرص عبد الرزاق حمد الله على توجيه رسالة عبر قنوات ثمانية، بقوله "أوجه كلام إلى الشعب السعودي، أن جميع الجنسيات في العالم معكم، ولا نعتبر أنفسنا غرباء، بل أبناء هذا الوطن وفداءً له بأموالنا وأولادنا، والسعودية ستظل عزيزة، ومثلما قال سيدنا إبراهيم، سيظل هذا البلد آمنا".

    وحول مستويات التعاون، قال حمد الله "الجمهور من حقه أن يستاء منّا، ولكن 80% من هذا الفريق جديد، ونحتاج إلى الانسجام، وإن شاء الله سيفرح الجمهور مع نهاية الموسم.

    عندما تغير الجهاز الفني، ظهرت لمسته نوعًا ما، ومثلما فزنا في المباراة الماضية (في دوري أبطال آسيا 2)، وتعادلنا هذه المباراة، سيكون أداؤنا في تصاعد".

  • ماذا ستفعل أمام القادسية؟

    ربما نقول إن عودة حمد الله لزيارة الشباك أمام الدرعية، تعد بمثابة دفعة معنوية كبيرة له، من أجل تحقيق ذلك الحلم الذي صعّبه المغربي بتأخره في تحقيقه، وهو تخطي حاجز السومة، واعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين.

    هذا التأخر ربما يكون سلاحًا ذا حدين؛ حيث أنه أيضًا يجعل التشويق لا يزال حاضرًا حول انتظار تلك اللحظة التي يتمكن فيها المغربي من تحقيق هذا الرقم، خاصة وأن الساحة أمامه خالية، في لقطة أشبه بمصارعي الـWWE، عندما يصعدون ببطء على السلم، لالتقاط حقيبة الأموال.

    ولكن، ماذا سيفعل حمد الله أمام القادسية؟ بل والتعاون بأكمله، في اللقاء المقبل في الجولة العاشرة، خاصة وأن كتيبة بريندان رودجرز لا يُحتمل معها أي تأخر في اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء، وأي إهدار للفرص قد يعقبه سيل من الأهداف من بني قادس.

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