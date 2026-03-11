Goal.com
الدرجة الثانية، رسميًا: شبيني وبوسيو يضمنان بقائهما في إمبولي وفينيسيا

تم الإعلان عن تجديد عقدين مهمين.

في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، تم الإعلان عن تجديد عقود لاعبين مهمين: المهاجم ستيفن شبيني مع إمبولي واللاعب الوسط جانلوكا بوسيو مع فينيسيا.

وفيما يلي تصريحات الأخير: "أنا سعيد جدًا بتجديد عقدي وبإمكانية مواصلة مسيرتي مع فينيسيا. لقد شعرت بالترحيب هنا منذ اليوم الأول، وأصبح ارتداء قميص هذا النادي أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لي. هذا التجديد يعني الكثير لي، وأود أن أشكر المدير أنتونيلي والنادي بأكمله على الثقة التي يواصلون إظهارها لي. كما أتوجه بشكر خاص إلى جماهيرنا. منذ وصولي، لطالما أظهروا لي دعمهم ومحبتهم، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا نحن اللاعبين. أنا سعيد بمواصلة هذا المسار معهم وبعيش المزيد من المشاعر مع هذه الألوان".

  • البيانات الرسمية

    يسر نادي إمبولي لكرة القدم أن يعلن عن توصله إلى اتفاق مع اللاعب ستيفن شبيني لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2029.

    يعلن نادي فينيسيا لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق لتجديد عقد لاعب الوسط جانلوكا بوسيو، الذي سيواصل ارتداء القميص البرتقالي والأخضر حتى 30 يونيو 2028.

    وصل جيانلوكا بوسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى البندقية في موسم 2021/22، وشارك حتى الآن في 161 مباراة رسمية مع فينيسيا، وسجل 17 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة. كان جيانلوكا أحد أبطال الصعود إلى الدوري الإيطالي في موسم 23/24، وهو اليوم أحد قادة الفريق وشخصية مركزية في المشروع الرياضي، حيث يجسد تمامًا قيم الالتزام والتصميم والشعور بالانتماء التي تميز النادي.

