الصربي يعاند أمام الخلود وجمهور الاتحاد ينقسم .. إلى بريدراج رايكوفيتش "تعلم من نجم الأهلي أصول التعامل مع المدرجات"!

مرة أخرى في غضون شهر ونصف تقريبًا، يُعطل الخلود مشوار الاتحاد في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، فكما أطاح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ها هو يعيق طريقه نحو التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة!

يوم الإثنين، تعثر العميد في نتيجة التعادل السلبي دون أهداف أمام الخلود؛ صاحب المركز الـ14 بـ31 نقطة، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن، ليقبع النمور في المركز السادس برصيد 49 نقطة متأخرين عن التعاون؛ صاحب المركز الخامس، بثلاث نقاط، وإن كان الفريق الجداوي قد خاض مباراة أقل.

هذه النتيجة تأتي بعدما تعادل الفريقان في مارس الماضي (2-2)، في نصف نهائي كأس الملك، قبل أن تمنح ركلات الترجيح بطاقة التأهل للخلود منتصرًا بنتيجة 5-4.

وبين هذه المباراة وتلك، لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد من الناحية الفنية للاتحاد، فموسم 2025-2026 للنسيان لكتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بالكامل.

لكن المختلف كان ما فعله الصربي بريدراج رايكوفيتش؛ حارس مرمى الاتحاد، مع جماهير ناديه..