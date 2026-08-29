عاد النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني بعد تعافيه من المرض، وسط حسم إدارة النادي لموقفه من الانتقال إلى برشلونة بتصريحات قاطعة تؤكد بقاءه.
"الخطة واضحة للغاية".. أتلتيكو مدريد يحبط أحلام برشلونة ويعلن عودة ألفاريز للتدريبات
عودة ألفاريز للتدريبات
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ألفاريز عاد إلى مركز تدريبات أتلتيكو مدريد بعد ظهر الجمعة لإجراء جلسة فردية مع أحد مدربي اللياقة البدنية، وذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية أيام الأربعاء والخميس وصباح الجمعة بسبب المرض. رغم تحسن حالته وتواصله المستمر مع الطاقم الطبي، إلا أن المدرب دييغو سيميوني أكد غياب المهاجم عن مباراة إشبيلية.
وقال سيميوني: "من الواضح أنه لن يكون متواجدًا غدًا، أبقى في نفس الموقف من وجهة نظر رياضية، أفكر في مساعدته بأفضل طريقة ممكنة حتى يتمكن من الاستمرار في كونه اللاعب بالغ الأهمية الذي يمثله بالنسبة لنا، والتركيز على ما يهمني، وهو إشبيلية".
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خطة أتلتيكو مدريد واضحة
في سياق متصل، حسم ماتيو أليماني، مسؤول النادي المدريدي، الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب، قائلاً: "لقد كنا واضحين وحازمين للغاية في هذا الشأن. أوضح مجلس الإدارة ذلك في بيان عام، وصرح به الرئيس التنفيذي بوضوح وحزم. أحيلكم إلى ذلك؛ لماذا أقول المزيد؟".
وأضاف أليماني: "الخطة واضحة للغاية. لقد مر بضعة أيام لم يكن يشعر فيها بصحة جيدة. تدرب بالأمس ونأمل أن يعود إلى الفريق بسرعة ويكون متاحًا لمباراة الدوري الإسباني القادمة. تحدثت معه في التدريبات بالأمس وبدا كل شيء طبيعيًا". من جانبه، قال سيميوني: "بمجرد عودة خوليان للتدريب معنا، سنمنحه كل ما قدمناه له دائمًا حتى يشعر بأهميته، لأنه مهم لفريقنا".
رفض قاطع لعرض برشلونة
أبلغت الإدارة اللاعب سراً وعلناً بعدم بيعه لبرشلونة تحت أي ظرف. ومع اقتراب إغلاق الميركاتو، انحصرت خياراته في البقاء بموجب عقده الممتد حتى 2030، أو الانتقال لنادٍ غير برشلونة يدفع 150 مليون يورو، علماً برفضه الانتقال إلى آرسنال.
وقال ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي: "نيتنا، وحلمي الشخصي، هو أن يبقى معنا، وأن يستمر في اللعب لأتلتيكو مدريد (...). من الواضح، إذا توصل إلى استنتاج مفاده أن البقاء في مدريد وفي أتلتيكو مدريد كان غير متوافق، فسنبحث عن بديل، لكنه لن يكون أبدًا نادي برشلونة". وأضاف مارين: "أنا آسف جدًا لذلك لأنني أعرفه، لقد كنا نعمل معه لبعض الوقت، إنه شخص رائع، ومحترف رائع ولاعب كرة قدم رائع وهو مرتبك تمامًا ويمر حاليًا بموقف صعب جدًا جدًا، على الصعيدين الشخصي والمهني".
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ماذا ينتظر نجم التانجو؟
بالنظر إلى التطورات الحالية، يبدو أن استمرار المهاجم الشاب مع نادي العاصمة الإسبانية هو السيناريو الأقرب للتحقق هذا الموسم. ستتركز الأنظار في الأيام القليلة المقبلة على مدى قدرته على استعادة لياقته البدنية الكاملة للعودة إلى التشكيلة الأساسية بعد الجولة الحالية، وكيفية تجاوزه للضغوط النفسية والمهنية لضمان استقرار مسيرته الكروية في الدوري الإسباني وتأكيد قيمته الفنية كأحد أهم ركائز الفريق الهجومية.
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