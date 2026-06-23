الخطة "باء" أمام الأردن.. الجزائر على طريقة الكبار تتجاوز نكبة الأرجنتين وتستغل فرصة الحلم الأمريكي

شهد ملعب ليفايس ستاديوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فصلاً جديدًا من فصول الإثارة الكروية العربية في المونديال.

دخل المنتخب الجزائري مواجهته التاريخية أمام شقيقه الأردني لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، وهو يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً من الضغوط والصدمات.

إذ تجرع محاربو الصحراء في الجولة الافتتاحية مرارة هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في الوقت الذي سقط فيه النشامى أمام النمسا بثلاثية لهدف.

كانت المباراة بمثابة عنق زجاجة، ومواجهة لإحياء الأمل أو إعلان الانهيار المبكر تحت أضواء بلاد العم سام.



