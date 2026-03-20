وكما كشفت صحيفة «راينيشه بوست»، سيحصل بوروسيا مونشنغلادباخ على مبلغ من ستة أرقام في حال انتقال هذا اللاعب المتميز إلى الخارج.
الخصم اللدود بالذات هو من سيستفيد مالياً! انتقال سعيد الملا سيؤدي إلى تدفق أموال هائل
ففي هذه الحالة، سيحصل «الفولن» على 0.25 في المائة عن كل سنة تدريب، بموجب آلية التضامن التي وضعتها الفيفا. وبالنظر إلى أن قيمة الصفقة المتداولة تتراوح بين 35 و40 مليون يورو، فإن ذلك يعني دفع مبلغ يتراوح بين 260 ألف و300 ألف يورو، سيُضاف إلى خزينة غلادباخ. كما من المرجح أن يحظى كل من فيكتوريا كولونيا وTSV ميربوش بوفرة مالية في حالة انتقال الملا إلى الخارج.
تزايدت التقارير في الأيام الماضية بأن الملا قد يغادر كولن في الصيف. وبحسب ما ورد، فإن اللاعب قد اتفق مبدئيًا مع برايتون آند هوف ألبيون على الانتقال. لذلك، تم استئناف المفاوضات بين الناديين بعد فشل صفقة الانتقال في الشتاء. في ذلك الوقت، قوبلت عروض "السيغولز" بالرفض من قبل "إفزي" على الرغم من عرض بقيمة 30 مليون يورو، ويبدو أنهم سيضطرون الآن إلى دفع خمسة ملايين يورو إضافية بالإضافة إلى المكافآت.
صغير جدًا: غلادباخ استبعد «الملا» في السابق
ووفقًا لصحيفة «كولنر شتاتسانزيغر»، فإن نادي تشيلسي، إلى جانب برايتون، يبدي اهتمامًا كبيرًا بـ«المالا»، الذي انفصل مؤخرًا عن وكيل أعماله ويقوم الآن أفراد عائلته بتمثيله. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن «البلوز» لن يوقعوا على الأرجح مع شقيقه مالك، وهو ما يُعتبر عاملاً حاسماً في قرار اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بشأن مستقبله. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة في النادي اللندني الكبير أكثر حدة، مما دفع العديد من المواهب إلى الانتقال على سبيل الإعارة في الماضي، وعلى رأسهم إلى النادي الشريك راسينغ ستراسبورغ.
يمثل المالا هذا الموسم نوعًا من ضمان الحياة لفريق كولونيا. على الرغم من أن المدرب لوكاس كواسنيوك غالبًا ما كان يضعه كبديل، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا فقط سجل تسعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني. لا يوجد لاعب محترف في نادي كولونيا سجل مشاركات في الأهداف أكثر منه.
في غلادباخ، لم يتمكن "المالا" من فرض نفسه، بل تم استبعاده في عام 2021، قبل أن ينتقل إلى "الديوك" عبر ميربوش وفيكتوريا كولونيا. "كان سعيد صغيرًا جدًا في ذلك الوقت، وبالتالي كان أقل شأناً من منافسيه من الناحية البدنية ولم يكن قادراً على المنافسة على هذا المستوى. بعض اللاعبين يحتاجون ببساطة إلى مزيد من الوقت لتطورهم"، قال مدربه السابق في فريق تحت 15 سنة سفين شوشاردت في هذا الصدد لصحيفة بيلد في نوفمبر. يوم السبت سيقام الديربي رقم 100 في الدوري الألماني بين الفريقين المتنافسين.
هل تبدد حلم كأس العالم؟ «الملا» غير مدرج في تشكيلة ناجلسمان
بفضل أدائه القوي هذا الموسم، يمكن لـ«المالا» أن يعلق آمالاً متواضعة على الترشح لبطولة كأس العالم. ورغم أنه كان ضمن قائمة المدرب الوطني يوليان ناجلسمان في نوفمبر الماضي، إلا أن الجناح غاب عن تشكيلة مارس.
بدلاً من ذلك، تم استدعاء إل مالا للانضمام إلى منتخب تحت 21 عاماً في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية. وكان قد انضم إلى منتخب الشباب الألماني بعد المباراة الودية الأولى في نوفمبر. أما في المنتخب الأول، فقد قرر ناجلسمان عدم إشراكه.
وفي حالة الإصابة، لا يُستبعد أن يتم ترشيح "المالا" لاحقًا للمباريات الدولية ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). كما أن فرصة المشاركة في كأس العالم لم تفوت بعد - لأي لاعب، كما أكد ناجلسمان مرارًا وتكرارًا خلال تقديم التشكيلة يوم الخميس.
سعيد الملا: إحصائياته مع نادي كولونيا الأول هذا الموسم
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء 28 9 4 3