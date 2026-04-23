"الحيوانات لا تفعل ذلك!" .. طباخ رونالدو السابق يكشف السر وراء مقاطعة نجم النصر للحليب

وفقًا لباروني، يرى رونالدو أن تناول البالغين للحليب أمر خاطئ جوهريًا، لذا يتجنبه تمامًا ويفضل بدائل منتجات الألبان.

وفي حديثه إلى موقع Covers.com حول الأسباب المنطقية وراء ذلك، أوضح باروني قائلاً: "لا حليب. البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تشرب حليب حيوانات أخرى. لا يوجد حيوان آخر يشرب الحليب بعد ثلاثة أشهر. العجول لا تشرب الحليب بعد عمر ثلاثة أشهر. الحيوانات لا تشرب حليب حيوانات أخرى. هذا الأمر غير موجود في الطبيعة. البشر فقط هم من يستمرون في شرب الحليب حتى سن 30 و40 و50 و60 عامًا، وفي رأيي هذا خطأ. نحن نرضع من أمهاتنا، مثل الكلاب والذئاب والأبقار والحمير. هذا أمر طبيعي. بعد مرحلة الرضاعة، هذا الأمر غير طبيعي. إنه ضد الطبيعة."