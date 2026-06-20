سقط الحكم فيليكس تسفاير، فجأة على الأرض، في الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال مباراة كأس العالم بين الولايات المتحدة وأستراليا، واضطر إلى تلقي العلاج لعدة دقائق. الأمر الذي لم يُعجب نجم بايرن ميونخ السابق، توماس مولر على الإطلاق، ودفعه للدخول في نقاش حاد وتوجيه انتقادات لاذعة.
"استغرق وقتًا طويلًا جدًا" .. توماس مولر يدخل في نقاش حاد بسبب إصابة حكم أمريكا وأستراليا!
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مولر: لا أريد التشكيك في لياقة تسفاير البدنية
"يمكن القول إنه (زواير؛ ملاحظة المحرر) هو الوحيد الذي أذهله أداء المباراة في الشوط الثاني"، هكذا استهل مقدم برنامج MagentaTV يوهانس ب. كيرنر المشهد مازحاً بعد انتهاء المباراة، فاستكمل مولر مباشرةً قائلاً: "حسناً، أنا أرى الأمر هكذا: السقوط شيء، لكن النهوض شيء آخر. يجب أن تنهض مرة أكثر مما تسقط. ومن وجهة نظري الألمانية، استغرق النهوض وقتًا أطول قليلاً من اللازم. لكن دعنا ننسى الأمر."
وعندما أشار كيرنر بعد ذلك إلى «أن هذا الأمر بالطبع هو الأكثر إحراجًا لفيليكس زواير، وفقًا لتعليق باتريك إيتريش»، قاطعه مولر قائلاً: «نعم، لو كان الأمر محرجًا له، لكان قد انتهى بعد 10 ثوانٍ من توقف المباراة للعلاج...»
«لكن إذا لم يستطع...؟ النهوض؟»، سأل كيرنر بعد ذلك، فرد مولر مرة أخرى: «نعم، حسناً. عندها علينا أن نشكك في لياقته البدنية — لكنني لا أفعل ذلك هنا. أعتقد أننا يجب أن نسأله ببساطة عما كان يعتقده في تلك اللحظة.»
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يورجن كلوب يشيد بالحكم الألماني
من جانبه، اعتبر المدرب السابق يورجن كلوب، أن تلك الحادثة كانت مؤسفة بعض الشيء، مضيفًا "لقد ناقشنا قبل قليل، ما يجب على الحكم فعله، ليحصل على مباريات أخرى. أعتقد ببساطة أن هذا الأمر ربما لا يساهم في ذلك، وأنا بالطبع أشعر بالأسف تجاه فيليكس تسفاير".
في المقابل، أشاد كلوب بأداء الحكم الألماني، قائلًا إنه قدم أداء جيدًا، ولكن من المحتمل أن يتم حجب بريقه قليلًا بسبب هذا الحادث.
ماذا حدث؟
وكان الحكم فيليكس تسفاير، قد سقط فوق أرض الملعب، في الوقت بدل الضائع، من الشوط الثاني، في مباراة الولايات المتحدة وأستراليا، والتي شهدت فوز أمريكا بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم، محققًا انتصارين متتاليين لأول مرة منذ نسخة 1930.
تسفاير عانى من آلام عضلية في قدمه اليسرى، ليقوم أحد نجوم منتخب أستراليا، فضلًا عن حكم الراية، بمساعدته، ببعض عمليات الإطالة والاستشفاء، وبعد ثوانٍ دخلت الحكمة الرابعة، المكسيكية كاتيا جارسيا، إلى المستطيل الأخضر، وقدمت مشروبًا إلى تسفاير، قبل أن يواصل الركض في آخر دقائق المباراة.