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محمود خالد

بين أزمة مصر وطلب برتغالي بمنح كأس العالم للأرجنتين .. سوابق الحكم فاكوندو تيلو ومدرب المغرب "ضرب عصفورين بحجر"!

فقرات ومقالات
فرنسا
المغرب
كأس العالم
F. Tello
محمد وهبي
كيليان مبابي
ليونيل ميسي

حكم أرجنتيني لمباراة المغرب وفرنسا .. أليس ذلك غريبًا؟

مهما جعلتك الظروف في موقف لا تُحسد عليه، فتذكر أنك لن تكون في حال أصعب من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، الذي تقرر تعيينه من أجل إدارة مواجهة مصيرية، بين فرنسا والمغرب، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

العالم كله سيضع عينه نصب تيلو، وأي خطأ أو هفوة لن تمر أبدًا مرور الكرام، الفيفا وضع رهانه عليه، إما أن يدير المباراة بشكل ناجح، فيحفظ ماء وجه السويسري جياني إنفانتينو، أمام عاصفة الانتقادات التي تطاله، والدعوات التي تطالب بالإطاحة به، أو يفتح أبواب الجحيم على الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويؤيد "الاتهام" الذي أطلقه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بوجود عوامل خارجية، وأسباب تسويقية أدت للإطاحة بالفراعنة من المونديال.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    المغرب لعبها بذكاء .. تحية إلى محمد وهبي

    وقبل الغوص في الحديث عن الحكم فاكوندو تيلو، يجب الإشارة إلى "تصرف" محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، والذي يمكن القول إنه تعامل مع الأمر بذكاء.

    بالتأكيد، لا يخفى على المدرب المغربي، هذا الجدل العالمي الذي صاحب الإعلان عن تعيين حكم أرجنتيني لإدارة مباراة فرنسا والمغرب، في الوقت الذي أثار فيه حكم فرنسي جدلًا واسعًا، في مباراة مصر والأرجنتين، خاصة وأن الحكم فرانسوا ليتكسير، واجه انتقادات عنيفة، ليس فقط من الجانب المصري، وإنما من قِبل خبراء تحكيم ونجوم كرة عالميين، بداعي بعض القرارات التحكيمية التي غيرت مجرى المباراة لصالح ميسي ورفاقه في الدقائق الأخيرة.

    ماذا فعل وهبي؟ ببساطة شديدة، تحدث عن الحكم في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فرنسا، وقال عنه "يملك خبرة كبيرة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، ونحن مطمئنون من هذه الناحية. بشكل عام، يجب تقبل قرارات الحكم".

    هذه التصريحات تعد بمثابة "ضرب عصفورين بحجر واحد"، فما قاله وهبي يمكن وضعه بين كفّتي ميزان..

    * إما بمطالبة لاعبي المغرب بالتركيز على حسم المباراة، دون البحث عن أية أعذار تتعلق بالتحكيم بعد اللقاء.

    * أو رسالة مبطّنة، إلى الحكم، وكأن مفادها بأن المغرب متقبل لقراراتك، ولكن احذر فالعيون ستكون عليك أيضًا، فلا مجال لأي خطأ.

    وبشكل عام، فإن مجرد حديث وهبي عن الحكم، كان ضروريًا، وهذا الرد الدبلوماسي، يمكن وصفه بأنه بمثابة تأكيد على حقوق المغرب في الخروج بمباراة عادلة، دون أي أخطاء صارخة قد تزيد الأمور تعقيدًا تجاه سير المونديال.

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  • Lionel MessiGetty Images

    "لماذا لا تستعينون بميسي لمراجعة الفار؟"

    كي تدرك عزيزي القارئ، بأن الوضع على صفيح ساخن، يكفيك متابعة ردود أفعال الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت صدًا عالميًا، بمجرد الكشف عن هوية الحكم فاكوندو تيلو، لإدارة مباراة فرنسا والمغرب في ربع النهائي.

    الأمر لا يتعلق بتيلو بشخصه، بل بفكرة تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل، لإدارة المباراة، خاصة وأن الأرجنتين لا تزال في المنافسة، الأمر الذي دفع أحد المتابعين، عبر منصة (إكس)، لتوجيه اتهام إلى الفيفا، بالتلاعب بكل الطرق من أجل "راقصي التانجو" مرة أخرى ففي كأس العالم.

    هذا القرار علّق عليه متابع أيضًا، بقوله "لم يعد الفيفا يخفي ذلك، لماذا لا تستعينون بميسي، لمراجعة تقنية الفيديو (VAR) أيضًا؟"، فيما واجه الاتحاد الدولي، اتهامات بالفساد والاحتيال، خاصة وأن ثلاثة حكام فرنسيين كانوا مسؤولين عن "الجدل التحكيمي" الكبير الذي صاحب مباراة مصر والأرجنتين، والذي دفع المدير الفني حسام حسن، للتعليق بأن الفراعنة تعرضوا للإقصاء بعوامل داخلية وخارجية، وأن بقاء ميسي مطلوب في كأس العالم لأسباب تسويقية.

    الجدل التحكيمي لم يكن وليد مباراة مصر والأرجنتين فقط، بل أضف عليه، الغضب الكبير الذي صاحب عدم طرد ليونيل ميسي في المباراة الأولى أمام الجزائر، رغم ارتكابه خطأ واضح يستوجب العقوبة، فضلًا عن قرار الفيفا بتعليق عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجن، الذي طرد أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، وشارك بشكل طبيعي أمام بلجيكا في دور الـ16.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سوابق حكم المغرب وفرنسا

    هذا عن تعيين حكم أرجنتيني، فماذا عن فاكوندو تيلو؟ صاحب الـ44 عامًا، الذي أدار مباراتين حتى الآن، في كأس العالم 2026، بين كندا والبوسنة، وجنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية، وقبلها أدار ثلاث مباريات في مونديال قطر 2022.

    الحكم الأرجنتيني له سجل كبير في التعامل مع المباريات النهائية، على مستوى الأرجنتين، كما أدار نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، في موسم 2024-2025، إلا أن مسيرته حملت بعض "السوابق" أيضًا التي جعلته محل جدل عالمي.

    الواقعة الأولى

    هناك واقعتان اشتهر فيهما فاكوندو تيلو؛ فهو الحكم الذي استعد لكأس العالم في قطر، بإشهار 10 بطاقات حمراء في مباراة واحدة، في نهائي كأس الأبطال بالأرجنتين.

    هذه المباراة التي تحوّلت إلى فوضى عارمة، بعدما دخل كارلوس ألكاراز، متوسط ميدان راسينج كلوب، في شجار مع جماهير بوكا جونيورز، بعد تسجيله هدف الفوز القاتل، بسبب احتفاله المطول أمام مشجعي الخصم، فيما قاموا بالإمساك بأذن اللاعب ورمي الكرة عليه، قبل أن تشتعل مشاجرة دفعت الحكم لإشهار 7 بطاقات حمراء للاعبي بوكا، وثلاثة من نصيب لاعبي راسينج.

    الواقعة الثانية

    أما عن اللقطة الثانية، فقد جاءت في مباراة المغرب والبرتغال، حينما كتب أسود الأطلس التاريخ، بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة، بعد إقصاء رونالدو ورفاقه، بهدف يوسف النصيري.

    وقتها خرج نجم البرتغال، بيبي، للتنديد بقرار تعيين الحكم فاكوندو تيلو لإدارة المباراة، بالتزامن مع تنديد ليونيل ميسي ورفاقه، بمحاولة الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز، إقصاء الأرجنتين أمام هولندا في ربع النهائي، رغم تأهلهم وقتها بركلات الترجيح.

    بيبي قال "استقبلنا هدفًا لم نتوقعه، لكن عليّ أن أقول: من غير المقبول أن يدير حكم أرجنتيني مباراتنا، بعدا ما حدث بالأمس، ومع حديث ميسي، وحديث جميع الأرجنتينيين، يأتي حكم أرجنتيني ليطلق صافرته. بعد ما رأيته اليوم، يمكنهم الآن منح اللقب للأرجنتين".

    وأيّد برونو فيرنانديش، ما قاله زميله، معربًا عن تعجبه من تعيين حكم لبلد لا يزال منافسًا في كأس العالم، في الوقت الذي لا يتواجد فيه حكم برتغالي، مشيرًا أيضًا إلى أن تيلو لا يملك خبرة في دوري أبطال أوروبا، مثل الحكام البرتغاليين.

    واقعة في الدوري السعودي

    سوابق تيلو لم تكن بعيدة أيضًا عن الدوري السعودي، خاصة في ليلة تعادل الشباب والنصر بنتيجة (2-2)، في الجولة 24 من المسابقة، في موسم 2024-2025، حيث خرج نائب رئيس الشباب وقتها، محمد الناصر، مؤكدًا أن هدفي النصر من تسلل واضح، كما أن "الليث" كانت له ضربة جزاء لم تحتسب، بسبب لمسة يد على المدافع محمد سيماكان، والحكم رفض العودة لتقنية الفيديو.

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  • كلمة أخيرة..

    ما يُمكن قوله إن المنتخب المغربي في اختبار صعب، من أجل إثبات مكانه كواحد من أقوى المنتخبات العالمية في الوقت الحالي، أمام كتيبة ديدييه ديشان، المدججة بالنجوم، في وجود نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، الذي ينافس ميسي على صدارة هدافي مونديال 2026، بل وهدافي كأس العالم عبر العصور.

    ولكن، ليس هناك من هو في اختبار صعب، مثل الحكم فاكوندو تيلو، الذي يواجه رهانًا كبيرًا على مستقبله، وكذلك سمعة الفيفا، فإما تألق في المباراة، وإما عودة لمقولة "يمكنهم منح كأس العالم للأرجنتين".

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