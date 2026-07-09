بين أزمة مصر وطلب برتغالي بمنح كأس العالم للأرجنتين .. سوابق الحكم فاكوندو تيلو ومدرب المغرب "ضرب عصفورين بحجر"!

هذا عن تعيين حكم أرجنتيني، فماذا عن فاكوندو تيلو؟ صاحب الـ44 عامًا، الذي أدار مباراتين حتى الآن، في كأس العالم 2026، بين كندا والبوسنة، وجنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية، وقبلها أدار ثلاث مباريات في مونديال قطر 2022.
الحكم الأرجنتيني له سجل كبير في التعامل مع المباريات النهائية، على مستوى الأرجنتين، كما أدار نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، في موسم 2024-2025، إلا أن مسيرته حملت بعض "السوابق" أيضًا التي جعلته محل جدل عالمي.
الواقعة الأولى
هناك واقعتان اشتهر فيهما فاكوندو تيلو؛ فهو الحكم الذي استعد لكأس العالم في قطر، بإشهار 10 بطاقات حمراء في مباراة واحدة، في نهائي كأس الأبطال بالأرجنتين.
هذه المباراة التي تحوّلت إلى فوضى عارمة، بعدما دخل كارلوس ألكاراز، متوسط ميدان راسينج كلوب، في شجار مع جماهير بوكا جونيورز، بعد تسجيله هدف الفوز القاتل، بسبب احتفاله المطول أمام مشجعي الخصم، فيما قاموا بالإمساك بأذن اللاعب ورمي الكرة عليه، قبل أن تشتعل مشاجرة دفعت الحكم لإشهار 7 بطاقات حمراء للاعبي بوكا، وثلاثة من نصيب لاعبي راسينج.
الواقعة الثانية
أما عن اللقطة الثانية، فقد جاءت في مباراة المغرب والبرتغال، حينما كتب أسود الأطلس التاريخ، بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة، بعد إقصاء رونالدو ورفاقه، بهدف يوسف النصيري.
وقتها خرج نجم البرتغال، بيبي، للتنديد بقرار تعيين الحكم فاكوندو تيلو لإدارة المباراة، بالتزامن مع تنديد ليونيل ميسي ورفاقه، بمحاولة الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز، إقصاء الأرجنتين أمام هولندا في ربع النهائي، رغم تأهلهم وقتها بركلات الترجيح.
بيبي قال "استقبلنا هدفًا لم نتوقعه، لكن عليّ أن أقول: من غير المقبول أن يدير حكم أرجنتيني مباراتنا، بعدا ما حدث بالأمس، ومع حديث ميسي، وحديث جميع الأرجنتينيين، يأتي حكم أرجنتيني ليطلق صافرته. بعد ما رأيته اليوم، يمكنهم الآن منح اللقب للأرجنتين".
وأيّد برونو فيرنانديش، ما قاله زميله، معربًا عن تعجبه من تعيين حكم لبلد لا يزال منافسًا في كأس العالم، في الوقت الذي لا يتواجد فيه حكم برتغالي، مشيرًا أيضًا إلى أن تيلو لا يملك خبرة في دوري أبطال أوروبا، مثل الحكام البرتغاليين.
واقعة في الدوري السعودي
سوابق تيلو لم تكن بعيدة أيضًا عن الدوري السعودي، خاصة في ليلة تعادل الشباب والنصر بنتيجة (2-2)، في الجولة 24 من المسابقة، في موسم 2024-2025، حيث خرج نائب رئيس الشباب وقتها، محمد الناصر، مؤكدًا أن هدفي النصر من تسلل واضح، كما أن "الليث" كانت له ضربة جزاء لم تحتسب، بسبب لمسة يد على المدافع محمد سيماكان، والحكم رفض العودة لتقنية الفيديو.