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علي سمير

عمر أرتان في الدوري المصري؟ طلب خاص من حكم "الحلم المونديالي الضائع" واتجاه كبير للموافقة!

O. Artan
كأس العالم
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
بيراميدز

اسم الحكم الصومالي يعود للظهور على الساحة من جديد

كشف المستشار التحكيمي سمير عثمان، عن حقيقة انتقال الحكم الصومالي عمر أرتان، من أجل إدارة المباريات في الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2026/2027.

الحكم الذي لديه قصة شهيرة في كأس العالم 2026، بمنعه من دخول الولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في البطولة، مما أدى إلى حالة تعاطف عالمية بسبب انهيار حلمه المونديالي.

  • Omar ArtanGetty Images

    هل يذهب للدوري المصري؟

    الإعلامي وليد الفراج سأل الحكم المصري السابق سمير عثمان عن حقيقة انتقال أرتان إلى القاهرة، وذلك تمهيدًا لعمله كحكم في الدوري المحلي بسبب حالة التوقف التي تعيشها المنافسات في الصومال.

    وقال المستشار التحكيمي عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد":"هذا صحيح، تلقينا خطابًا من الاتحاد الصومالي بإدارة أرتان لمباريات الدوري المصري، ونحن كلجنة حكام رئيسية وافقنا على هذا الطلب من الناحية الفنية".

    وأضاف:"ولكن في النهاية القرار يعود إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من الناحية الإدارية، لذلك ننتظر مجلس الإدارة أن يحسم الأمر، أرتان سيكون إضافة جيدة جدًا للدوري المصري".



  • تأكيد عصام عبد الفتاح

    ومن جانبه قال الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، لبرنامج "الكابتن" على قناة "DMC" المصرية:"الحكم الصومالي عمر أرتان تواصل معي لنقل رغبته في العمل بالدوري المصري، وتقدم بطلب رسمي للاستقرار في مصر من أجل القيام بهذه الخطوة".

    وأوضح:"نحن لا نمانع هذه الفكرة ونرحب بها، الاتحاد المصري سيناقش الأمر ولو أعطى موافقته سيتواجد معنا بكل تأكيد لأنه يعتبر حاليًا الحكم الأفضل في إفريقيا بشكل عام".


  • القرار الأقرب

    ووسط التكهنات حول قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، قال مصدر لموقع "فيلجول":"من المقرر أن تجتمع لجنة الحكام مع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الأيام القليلة القادمة، والقرار الأقرب هو تواجد الموافقة على طلب أرتان".

    ويعود بذلك أرتان للظهور على الساحة من جديد، بعدما أدار النسخة الأخيرة من نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا وذلك تعويضًا عن ما حدث له في كأس العالم.


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  • Referee Omar ArtanGetty

    ماذا حدث مع أرتان في كأس العالم؟

    القصة بدأت بما تحدثت عنه صحيفة "ديلي صومال"، أن الحكم لم يعبر من مطار ميامي الدولي، وتم منعه من دخول الولايات المتحدة، ليعود إلى العاصمة التركية إسطنبول ليتبدد حلمه المونديالي في لحظة.

    سفارة بلاده قالت إنها قامت بتسهيل إجراءات دخوله إلى أمريكا عن طريق جواز سفر دبلوماسي، ولكن في النهاية جاءت كلمة الحسم من ميامي "ممنوع دخولك لأنك من الصومال"!

    موقع "ذا أثلتيك" نشر تصريحات على لسان الحكم الصومالي، يقول فيها إن أكبر حلم في مسيرته المهنية قد تبخر تمامًا، بعدما كان واحدًا من 52 حكمًا تم اختيارهم لإدارة مباريات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بنسختها الموسعة الجديدة.

    وفي تصريحات صحفية قال أرتان:"أشعر بإحباط شديد، أنا مجرد حكم يحاول أن يعيش حلمه، إنه الحلم الأكبر في حياتي".

    وواصل حديثه:"كل أوراقي كانت سليمة، التأشيرة وجميع الأشياء اللازمة، قمت الوثائق الخاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع صور توثق مسيرتي التي تمتد لأكثر من 10 سنوات كحكم محترف".

    وأكد أن المسؤولين اطلعوا على مواد منشورة عبر الإنترنت تتحدث عن مسيرته المهنية، واختياره كأفضل حكم في إفريقيا بعام 2025، ومع ذلك خضع لتحقيقات استمرت 11 ساعة، ثم تم نقله إلى زنزانة منفصلة احتجز فيها لعدة ساعات إضافية قبل الذهاب إلى إسطنبول.

    وخلال روايته الخاصة قال الحكم الصومالي إن السلطات لم تقدم أي تفسيرات منطقية على قرار ترحيله ومنعه من دخول أمريكا، بينما خرجت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتوضيح الموقف ولكن بطريقة غير مباشرة.

    وقالت في بيانها:"المسافر خضع لتفتيش إضافي، وهذا جزء من عمليات الفحص التي نقوم بها، عندما يحتاج الضباط للتحقق من المعلومات الخاصة بالمسافر وتحديد أهلية دخوله".

    وتابعت:"بعد انتهاء عملية التفتيش، تقرر أن المسافر وهو حكم في كأس العالم 2026، غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني".

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