"كارثة في وسط ملعب ريال مدريد والحكم يعرف ماذا يفعل".. توماس رونسيرو ينفجر في وجه نجم الملكي وتقنية الفيديو!

عاش جمهور نادي ريال مدريد ليلة صعبة على ملعب سانتياجو برنابيو بعد التعادل المخيب أمام فريق جيرونا بنتيجة هدف لمثله ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وتركزت سهام النقد عقب اللقاء على اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي وُصف أداؤه بأنه كان كارثيًا خاصة في لقطة هدف التعادل للفريق الضيف.

وجاء هدف توماس ليمار من تصويبة قوية بيساره من داخل قوس منطقة الجزاء مرت بين قدمي كامافينجا الذي فشل في منع مواطنه من إطلاق قذيفته التي سكنت الشباك في الدقيقة 62.

ولم يتأخر رد فعل الزملاء داخل الملعب حيث انفجر الحارس الأوكراني أندري لونين والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو غضبًا في وجه زميلهما الفرنسي بسبب سوء التغطية الدفاعية التي ساعدت جيرونا على إدراك التعادل.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الملعب بل امتد إلى الفضاء الإلكتروني حيث وصف الصحفي الشهير توماس رونسيرو أداء اللاعب بأنه يمثل كارثة حقيقية.



