من ذاق مرارة الظلم .. الحكم الصومالي عمر أرتان يتفاعل مع الغضب المصري على فرانسوا ليتكسير أمام الأرجنتين

أول أمس الثلاثاء، ودع المنتخب المصري كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتلانتا، ضمن دور الـ16.

الفراعنة كانوا متقدمين بثنائية نظيفة، حتى بدأ التانجو الريمونتادا من الدقيقة 79 من عمر المباراة، مسجلين ثلاثية، ليتأهلوا لمواجهة سويسرا في دور ربع النهائي.

لكن المشكلة تكمن في مستوى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير خلال المباراة، حيث يتهمه الجانب المصري بإلغاء هدف صحيح وحرمانه من ضربة جزاء في الوقت القاتل من المباراة.

وقد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي بضرورة فتح الاتحاد الدولي "فيفا" تحقيق مع الحكم الفرنسي، وسط مزاعم بتعمده التلاعب بنتيجة المباراة لصالح الجانب الأرجنتيني.



