فعلها من قبل ولم يُعاقب رغم التسجيلات! .. "ماضي" الحكم الرابع بمواجهة الأهلي والفيحاء يطارده و"الهلال والاتحاد يخلصان إيفان توني من الإيقاف"

رغم أن صحيفة "الرياضية" زعمت أن لجنة الحكام قد استمعت بالفعل للتسجيلات الصوتية الخاصة بمواجهة الأهلي والفيحاء، ولم تجد ما يدين عبدالرحمن السلطان كما ادعى إيفان توني إلا أن المدرب السعودي محمد أبو عراد، استعرض كواليس قضية قديمة متورط بها الحكم ذاته، ولم يتم عقابه عليها..

أبو عراد أوضح أن السلطان كان قد تهجم لفظيًا على أحد اللاعبين في دورات السعود، ورغم وجود تسجيلات صوتية تدينه إلا أنه لم يُعاقب على فعله.

وقال محمد أبو عراد، في تصريحاته لبرنامج "وهج": "أنا شخصيًا حدث لي موقف مع الحكم عبدالرحمن السلطان وقتما كنت أدرب في دورات السعود، حيث كانت معنا تسجيلات له وهو يتهجم على لاعبنا كلاميًا، حصلنا عليها عبر جهاز تسجيل كان موجودًا في قميص هذا اللاعب، وقد وصلت القضية لعمر مهنا؛ رئيس لجنة الحكام حينها، لكن نائبه عبدالرحمن القحطاني قال إنه لا يمكن الاعتداد بالتسجيلات الصوتية".

وأضاف: "عبدالرحمن السلطان دائمًا يتكلم، لا أعلم ما إذا كان قال ما ادعاه توني أم لا، لكن من خلال خبرتي السلطان لا يمسك لسانه، لذا قد يكون توني صادقًا".

المدرب السعودي اختتم: "لن أقول ما قاله السلطان للاعبنا في دورات السعود وقتها، لكنني أملك الأدلة، والقضية معروفة للصحفيين، لكن لم يعاقب وقتها".



