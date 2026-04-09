فعلها من قبل ولم يُعاقب رغم التسجيلات! .. "ماضي" الحكم الرابع بمواجهة الأهلي والفيحاء يطارده و"الهلال والاتحاد يخلصان إيفان توني من الإيقاف"

في الوقت الذي يزعم به البعض أنه من "المستحيل" أن يكون الحكم عبدالرحمن السلطان قد استفز لاعبي الأهلي خلال مواجهة الفيحاء، خرجت قضية قديمة للرجل ذاته على السطح، لتكشف عن "شخصيته"، حيث وُصف به "كثير الكلام".
فعلها من قبل ولم يُعاقب رغم التسجيلات! .. "ماضي" الحكم الرابع بمواجهة الأهلي والفيحاء يطارده
أزمة الأهلي والفيحاء
أول أمس الأربعاء، حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الأهلي والفيحاء، المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
المباراة أدارها حكم الساحة محمد السماعيل، وعرضته لهجوم كبير في ظل عدم احتسابه ضربتين جزائتين لصالح الأهلي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
لكن المشكلة لم تكن في عدم احتساب الجزائيتين فقط، بل فيما كشفه إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، عقب نهاية المباراة، إذ شكك في نزاهة المسابقة، مدعيًا أن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه: "ركزوا على البطولة الآسيوية".
تفاصيل القضية القديمة للسلطان
رغم أن صحيفة "الرياضية" زعمت أن لجنة الحكام قد استمعت بالفعل للتسجيلات الصوتية الخاصة بمواجهة الأهلي والفيحاء، ولم تجد ما يدين عبدالرحمن السلطان كما ادعى إيفان توني إلا أن المدرب السعودي محمد أبو عراد، استعرض كواليس قضية قديمة متورط بها الحكم ذاته، ولم يتم عقابه عليها..
أبو عراد أوضح أن السلطان كان قد تهجم لفظيًا على أحد اللاعبين في دورات السعود، ورغم وجود تسجيلات صوتية تدينه إلا أنه لم يُعاقب على فعله.
وقال محمد أبو عراد، في تصريحاته لبرنامج "وهج": "أنا شخصيًا حدث لي موقف مع الحكم عبدالرحمن السلطان وقتما كنت أدرب في دورات السعود، حيث كانت معنا تسجيلات له وهو يتهجم على لاعبنا كلاميًا، حصلنا عليها عبر جهاز تسجيل كان موجودًا في قميص هذا اللاعب، وقد وصلت القضية لعمر مهنا؛ رئيس لجنة الحكام حينها، لكن نائبه عبدالرحمن القحطاني قال إنه لا يمكن الاعتداد بالتسجيلات الصوتية".
وأضاف: "عبدالرحمن السلطان دائمًا يتكلم، لا أعلم ما إذا كان قال ما ادعاه توني أم لا، لكن من خلال خبرتي السلطان لا يمسك لسانه، لذا قد يكون توني صادقًا".
المدرب السعودي اختتم: "لن أقول ما قاله السلطان للاعبنا في دورات السعود وقتها، لكنني أملك الأدلة، والقضية معروفة للصحفيين، لكن لم يعاقب وقتها".
هل يعاقب إيفان توني؟
على جانب آخر، يتساءل البعض عن موقف لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي تجاه تشكيك إيفان توني في نزاهة المسابقة وهجومه على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي والفيحاء.
في هذا الشأن، أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أنه يتوقع أن أقصى عقوبة من الممكن أن توقع على المهاجم الإنجليزي هي "الغرامة المالية"، دون إيقاف لعدد من المباريات.
ودعم الشيخي موقفه، عبر برنامج "نادينا"، بالعقوبات التي صدرت من قبل سواء على جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، بعد تصريح "القوة السياسية للهلال" أو على نادي الهلال بعد بيانه ضد أحد الحكام، وكذلك التصريحات التي خرجت من المسؤول الاتحادي دومينجوس سواريز ضد التحكيم في دوري روشن، إذ عوقب الجميع وقتها بغرامات مالية مخففة، مضيفًا: "قياسًا على هذه الحالات، قد تكون العقوبات على توني ولاعبي الأهلي الذين هاجموا الحكام مالية فقط وليس أكثر منذ ذلك".
مسيرة إيفان توني في الدوري السعودي
صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للأهلي في صيف 2024، قادمًا من برينتفورد مقابل 42 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.
منذ ذلك الحين، خاض توني 84 مباراة مع الراقي في مختلف البطولات، سجل خلالها 66 هدفًا وصنع 16 آخرين.
فيما قاد الراقي للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وكأس السوبر السعودي 2025-2026.