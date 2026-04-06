محمود خالد

ضربة معلم "نصراوية" تحرج الهلال: إغراء الأهلي ووعد كونسيساو لا يكفي .. وتحميل الرابطة مسؤولية "الحضور الجماهيري"!

أزمة في دوري روشن .. "المدرجات خاوية"

"أين الجماهير؟".. سؤال بات يتكرر بقوة في الآونة الأخيرة، خاصة وأننا نشاهد أجزاء كبيرة من المدرجات خاوية، في مباريات الفرق الكبرى، وسط المناداة بأزمة ارتفاع أسعار التذاكر، رغم دخول مرحلة الحسم، سواءً في دوري روشن السعودي أو البطولات الآسيوية.

النصر كسر القاعدة "مؤخرًا"، بينما ذكر بأن الهلال خاض مواجهة التعاون، وسط حضور أقل من 50% من سعة المدرج، في المملكة أرينا، وكذلك الأهلي الذي بات يبحث عن حلول "غير تقليدية"، لتشجيع الجماهير على الحضور، وأيضًا الاتحاد، الذي أعرب مدربه سيرجيو كونسيساو، عن شعوره بـ"الألم" تجاه الغياب الجماهيري.

  • ضربة معلم من الماجد

    وفي هذا السياق، نال عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، إشادة كبيرة بعد مبادرته من أجل تشجيع الحضور الجماهيري، في الوقت الذي بات فيه الفريق الأول لكرة القدم، قريبًا من حسم لقب دوري روشن، كما ينافس على دوري أبطال آسيا 2.

    ونشر الماجد رسالة، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "بعد الاتفاق مع الإخوان في إدارة الأول بارك، سيتم تفعيل تذاكر النصر والاتفاق، بالأسعار المخفضة مساء اليوم، نتمنى من جماهيرنا الحضور ومواصلة دعم الفريق في أهم مراحل الموسم. موعدنا في المدرج يا أوفى جمهور".

    وفي هذا السياق، قرر الماجد أن يتم طرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق، المقررة الأربعاء، في الجولة التاسعة والعشرين، بعشر ريالات.

  • "الرابطة في دور الصامت"

    وحول هذا الأمر، دار نقاش بين الإعلامي وليد الفراج، وناصر الهويدي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حول الغياب الجماهيري عن المشهد، في الوقت الذي لا تزال صدارة النصر فيه غير آمنة، رغم الابتعاد بفارق خمس نقاط عن الهلال والأهلي.

    السباق لا يزال جاريًا بين النصر والهلال والأهلي والقادسية، مع تبقي سبع جولات على ختام موسم 2025-2026، في ظل خروج الاتحاد من السباق مبكرًا.

    وقال الهويدي إن الوقت ليس مناسبًا للبحث عن المكاسب من قِبل الأندية، ولكنه وقت البحث عن دعم كبير لتحقيق بطولة الدوري، وهذا ما طبقه النصر بتخفيض أسعار التذاكر.

    وانتقد الهويدي أيضًا، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورد فعلها تجاه قلة الحضور الجماهيري، حيث وصفها بعدم وجود "نظام"، والرابطة تأخذ دور الصامت، مطالبًا بتدخلها من أجل التعامل مع تلك الأزمة.

    ورغم رد الفراج بأن الحضور الجماهيري ليس من مهام الرابطة، والتي تعني بإدارة المسابقة، ومهمتها أن تسير بمواعيد منتظمة، إلا أن الهويدي أصرّ على تدخل الرابطة في مسألة الجماهير، خاصة وأنها معنية بنجاح المنتج، وهو الدوري، وكيف له أن ينجح بدون جماهير، على حد وصفه؟

  • امتلاء مدرج النصر .. والهلال أقل من 50%

    وفي هذا السياق، استعرض البرنامج، قائمة الحضور الجماهيري في مباريات الجولة 27 من دوري روشن، حيث يأتي النصر في الصدارة، بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، بحضور أكثر من 26 ألف متفرج في مباراة النجمة.

    ورغم تواجد الهلال في الوصافة، إلا أن الحضور الجماهيري في مباراة التعاون، بلغ أقل من 50% من سعة الملعب، بتواجد أكثر من 11 ألف متفرج في المملكة أرينا.

    قس على ذلك، حضور 8 آلاف متفرج لمباراة الأهلي وضمك، في ملعب الإنماء، وتواجد حوالي 3.7 آلاف مشاهد في مباراة الاتحاد والحزم، بملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

    وعد كونسيساو وسيارة الأهلي

    ورغم محاولات إدارة الأهلي، لـ"تحفيز" الجماهير على حضور مباراة ضمك، بإعلان إقامة سحب على سيارة جديدة، إلا أن الراقي جاء في المركز الثالث بالحضور الجماهيري، في الوقت الذي يعيش فيه النصر انتعاشة كبيرة، وسط دعم جماهيري كبير في الأول بارك.

    أما عن الاتحاد، فإن كونسيساو قال إن قلة الحضور الجماهير "تؤلمه"، وأنه يفتقد لعشاق العميد، داعيًا إياهم للتواجد بكثرة من أجل دعم الفريق الذي لا يزال يملك طموحًا بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وكان المدرب البرتغالي قد دخل في مشادة مع أحد جماهير الاتحاد، خلال مباراة الحزم، قبل أن يعانقه بعد نهاية المباراة، واعدًا إياه بأن الفريق سيقاتل من أجل النخبة الآسيوية.

  • صراع الدوري والآسيوية

    ومع تبقي سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026، فإن دوري روشن السعودي يشهد صراعًا شرسًا على اللقب، في مراكزه الأربعة الأولى..

    * النصر: الأول بـ70 نقطة.

    * الهلال: الثاني بـ65 نقطة.

    * الأهلي: الثالث بـ65 نقطة.

    * القادسية: الرابع بـ60 نقطة.

    ويعد القادسية هو الفريق الوحيد بين رباعي المقدمة الذي لا ينافس على لقب قاري، فيما يتواجد الاتحاد، الذي ينافس على دوري النخبة، في المركز السادس بـ45 نقطة، بينما يحتل الشباب، المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال الخليج، المركز الثاني عشر بـ30 نقطة.

    في المقابل، يتنافس الأهلي والهلال والاتحاد، على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مع دخول مرحلة التجمع في جدة، خلال شهر إبريل، من دور الـ16 وحتى المباراة النهائية، فيما يستعد النصر لخوض منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بحثًا عن أمل بلوغ النهائي الذي سيقام في الأول بارك، حال تأهل رفاق رونالدو.