"الحصى ما تهد الجبل بل تفضح ضعف راميها" .. هجوم على فهد الهريفي بعد معايرة الأهلي بتاريخه في كأس الملك والتقليل من إنجاز النخبة الآسيوية

العالمي حقق الفوز قبل أيام أمام الأهلي بثنائية نظيفة، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ذاك الكلاسيكو شهد بعض أعمال الشغب سواء من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر أو الجماهير في المدرجات، ما أسفر عن عقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

لكن أبرز ما سيطر عليه هو تشكيك اللاعبين الأهلاويين في نزاهة الدوري السعودي، وعلى رأسهم المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي استفز حتى الجمهور في المدرجات برفع ميدالية التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، كون النصر لم يحقق اللقب قط في تاريخه.