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Marino Pusic Ivan Toney GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

الحزم فضح "فشل" مارينو بوسيتش رغم الفوز.. و"احتفالية" إيفان توني تعني الكثير للأهلي في ليلة معادلة عمر السومة!

فقرات ومقالات
الأهلي
إيفان توني
عمر السومة
مارينو بوسيتش
صالح وهيب أبو الشامات
الأهلي ضد الحزم
الحزم
دوري روشن السعودي

3 نقاط أهلاوية غالية..

كرة القدم السعودية أكدت لنا في السنوات الأخيرة، أنها لا تكتمل جمالًا أبدًا؛ إلا بعودة عملاق جدة الأهلي القوية، ومنافسته على مختلف البطولات.

الأهلي الذي سيطر على لقب النخبة الآسيوية، في العامين الأخيرين؛ عانى "فنيًا وإداريًا" بشدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

لذا.. فإن أي فوز يحققه الفريق الأهلاوي الآن، هو بمثابة إعادة الاستقرار والهدوء إلى النادي من جديد؛ مع طمأنه عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، بإمكانية المنافسة على جميع البطولات بالفعل.

ومساء اليوم الجمعة؛ حقق الأهلي المطلوب منه بالفوز على نادي الحزم (3-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

الحزم افتتح النتيجة بواسطة نجمه أحمد النخلي، في الدقيقة الثانية فقط من عمر المباراة؛ قبل أن يرد الأهلي بثلاثة أهدف متتالية عن طريق "الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو والمهاجم الإنجليزي إيفان توني (ثنائية)"، في الدقائق 21 و32 و45.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الأهلي إلى "المركز الخامس" مؤقتًا، برصيد 12 نقطة من 7 مباريات؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق الحزم الأول لكرة القدم، صاحب "الترتيب العاشر".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي المهم على الحزم..

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني.. الإبداع متواصل والنتيجة معادلة "رقم السومة"!

    واصل المهاجم الإنجليزي إيفان توني، مستوياته المُبهرة مع عملاق جدة الأهلي؛ منذ الانضمام إليه صيف عام 2024 عامة، وفي الموسم الرياضي الحالي خاصة.

    نعم.. توني سجل هدفين وصنع آخر؛ ليقود الأهلي للفوز (3-1) ضد نادي الحزم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وكاد المهاجم الإنجليزي أن يسجل الهدف الثالث "هاتريك"؛ لولا تسديدته التي اصطدمت في القائم، من "ركلة جزاء".

    * أرقام إيفان توني في الموسم الحالي:

    - مباريات: 8.

    - مساهمات تهديفية: 11.

    - أهداف: 10.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    والأهداف العشرة لهذا اللاعب، في الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت في مسابقة دوري روشن السعودي، وفي 7 مباريات فقط لا غير.

    وبالتالي.. عادل إيفان توني "الرقم القياسي" المُسجل باسم الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم الأهلي الأسبق؛ بتسجيل 10 أهداف في أول 7 جولات، بمسابقة دوري المحترفين السعودي.

    السومة حقق "رقمه القياسي" موسم 2016-2017؛ بينما عادله توني في العام الرياضي الحالي، بشكلٍ رسمي.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "احتفالية" إيفان توني تعني الكثير للنادي الأهلي!

    واستكمالًا لحديثنا عن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي؛ يجب الإشادة بـ"عقلية" اللاعب بالفعل، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. نحن شاهدنا تطور كبير في عقلية توني، حتى ولو ارتكب بعض الأخطاء؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب بجدية والضغط على المنافس؛ حتى وسط سوء الكثير من زملائه.

    * ثانيًا: محاولة احتواء المشاكل سريعًا؛ حتى لا تزداد أمور الأهلي سوءًا في الموسم الحالي.

    والنقطة الأولى واضحة ولا تحتاج شرح؛ لذا.. لنركز على "الثانية" المتعلقة باحتواء الأزمات، قبل اشتعالها.

    وإذا عودنا إلى الخلف قليلًا؛ سنجد أن توني دخل في "مشادة" مع زميله محمد عبدالرحمن، وذلك خلال مواجهة نادي القادسية.

    الأهلي خسر (2-3) ضد القادسية، في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وسط "مشادة قوية" بين توني وعبدالرحمن، أثارت جدلًا واسعًا.

    "إذًا.. ماذا فعل توني بعد ذلك؟!"؛ المهاجم الإنجليزي احتفل على طريقة عبدالرحمن بعد هدفه الأول ضد نادي الحزم، في مصالحة صريحه له والتأكيد على العلاقة القوية بينهما.

    أي أن توني أوصل رسالة للجميع، خلال مواجهة الحزم في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن، أن ما حدث بينه وعبدالرحمن في مباراة القادسية، لم يكن إلا "توتر ملعب" فقط لا غير.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اختلاف مستوى الأهلي بين الشوطين.. وتألق صالح أبو الشامات!

    بعيدًا عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ لنتحدث عن أداء عملاق جدة الأهلي بصفةٍ عامة ضد نادي الحزم، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وللحديث عن أداء الأهلي؛ يجب الوقوف عند مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: مستوى مرتفع في الشوط الأول؛ مع انخفاض كبير في النصف الثاني من المباراة.

    * ثانيًا: تألُق كبير من صالح أبو الشامات؛ وذلك في مركز صناعة اللعب.

    * ثالثًا: دفاع سيئ للغاية؛ سواء في المنظومة الجماعية أو فرديًا.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ نستطيع التأكيد على أن المدير الفني الأهلاوي مارينو بوسيتش، فشل تكتيكيًا في الشوط الثاني.

    نعم.. تغييرات الجهاز الفني لنادي الحزم، أحدثت فارقًا واضحًا في الأداء؛ بينما لم يستطع بوسيتش أن يحسن من مستوى فريقه، بتدخلاته التكتيكية.

    أما بخصوص أبو الشامات؛ فلابد من الإشارة إلى أنه أبدع في إيجاد الحلول الهجومية وصناعة الفرص لزملائه، لكنه يحتاج إلى تحسين لمسته التهديفية أمام مرمى الخصم.

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  • Marino Pusic gfx (Goal only)Goal Ar Gemini

    مارينو بوسيتش.. عندما أثبت الحزم فشل مدرب الأهلي

    أخيرًا.. نحن فضلنا ترحيل الحديث عن النقطة الثالثة - سالفة الذكر -، بخصوص دفاع عملاق جدة الأهلي السيئ؛ للتركيز عليها بشكلٍ أكبر، في السطور القادمة.

    وتم سؤال "الكرواتي - الهولندي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نادي الحزم في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، بشأن سوء دفاع الراقي في الموسم الحالي.

    بوسيتش رد بأن الأهلي يُعاني دفاعيًا بالفعل؛ ولكنه يعمل مع أفراد جهازه الفني، على إيجاد الحلول.

    ولذا.. السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل وجد بوسيتش وجهازه الفني هذه الحلول بالفعل؟!".

    الإجابة هي "لا" يا عزيزي القارئ؛ فالحزم كان قادرًا على تسجيل 4 أو 5 أهداف محققة ضد الأهلي.

    أي أننا في مباراة الأهلي ضد فريق الحزم الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة؛ شاهدنا الآتي:

    * أولًا: تسجيل الحزم هدفًا.

    * ثانيًا: اختراقات متواصلة لدفاعات الأهلي؛ سواء من العمق أو الأطراف.

    * ثالثًا: إهدار الكثير من الفرص المحققة؛ بسبب الإنهاء غير الجيد أو سوء الحظ.

    نعم.. الحزم واجه سوء حظ كبير أمام الأهلي، في مباراة الجولة السابعة؛ حيث اصطدمت كرة هدف محقق بالقائم، وأخرى بالعارضة.

    بمعنى أن الأهلي كان "هشًا دفاعيًا"، وبشكل مبالغ فيه أيضًا؛ وهو ما يظهر "فشل" بوسيتش في إيجاد الحلول، عكس ما صرح في مؤتمره الصحفي.

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