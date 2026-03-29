الجميع يتهافت على ساندرو تونالي: مانشستر يونايتد يحلم به ومانشستر سيتي يفكر في ضمه، ديربي بقيمة 100 مليون

لاعب خط الوسط الإيطالي يثير ضجة في سوق الانتقالات الإنجليزية: ما الذي يتردد حول مستقبل تونالي.

اليوم، يُعتمد عليه لقيادة المنتخب الإيطالي، وفي الصيف قد يصبح أحد أغلى صفقات سوق الانتقالات: كل شيء يدور حول ساندرو تونالي.


كان مشاركة لاعب خط الوسط الإيطالي موضع شك لعدة أيام بسبب حالته البدنية غير المثالية، لكنه استحوذ على الأضواء في بيرغامو، وإذا وصل منتخب جينارو غاتوزو إلى نهائي تصفيات كأس العالم، فإن الفضل يعود في ذلك إلى اللاعب المولود عام 2000.


أمام أيرلندا الشمالية، افتتح التسجيل أولاً بضربة جميلة من اللمسة الأولى، ثم ساعد في تسجيل الهدف الثاني بتمريرة حاسمة لمويز كين.


من الملعب إلى سوق الانتقالات، لأن مستقبل لاعب نيوكاسل لم يكتب بعد، مع استعداد الأندية الإنجليزية الكبرى لبدء مزاد بملايين الجنيهات.

  • تونالي الهدف الأول لمانشستر يونايتد

    الجهة التي تراقب وضع تونالي عن كثب أكثر من أي جهة أخرى هي مانشستر يونايتد.


    يستعد "الشياطينالحمر" لإعادة النظر في تشكيلة الفريق، ولا سيما خط الوسط الذي سيشهد بالتأكيد رحيل كاسيميرو المتجه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). وكما أفاد ماتيو موريتو، فإن اللاعب السابق في ميلان هو الاسم الذي يتصدر قائمة رغبات مانشستر يونايتد لتعزيز خط الوسط، وتزداد احتمالية هذه الصفقة يوماً بعد يوم.


    في الأسابيع المقبلة، سيبحث يونايتد الموضوع بعمق لفهم الجدوى الحقيقية للصفقة. لكنه ليس النادي الوحيد.

  • و«السيتي» يراهن على تونالي أيضًا

    في الواقع، انضم مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا إلى قائمة المهتمين بـ«تونالي»، حيث يلعب بالفعل لاعب آخر من «الروسونيري» سابقاً هو تيجاني رايندرز.


    مع رحيل برناردوسيلفا وإغراء ريال مدريد القوي لرودري، يتعين على سيتيزنز أيضًا التعامل مع الحاجة المحتملة لإجراء تعديلات مهمة في خط الوسط، كما أن ملامح تونالي، بناءً على ما أظهره مع ناديه والمنتخب الوطني، تثير اهتمام النادي والمدرب بشكل كبير.

  • تقييم نيوكاسل: ديربي بقيمة 100 مليون

    لكن كم قد يكلف انتزاع تونالي من نيوكاسل؟ الإجابة بسيطة: الكثير، الكثير جدًا.


    التقييم الذي وضعه فريق "المغار" مرتفع للغاية: كما ذكر موريتو، تبلغ القيمة حوالي 100 مليون يورو.


    وبالتالي، قد ينشأ ديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على صعيد الأرقام الصفرية، وهو ما يرضي اللاعب والكرة الإيطالية من جهة، ومن جهة أخرى لا يسعد الفرق التي تحلم بإعادة اللاعب المولود عام 2000 إلى الدوري الإيطالي، وعلى رأسها يوفنتوس التي تضع تونالي نصب عينيها منذ سنوات.

  • "الاتفاق" بدون أوروبا

    صفقة تونالي مكلفة، لكنها قد تصبح أكثر قابلية للتنفيذ اعتمادًا على كيفية انتهاء الموسم.


    فقد ترددت قبل بضعة أيام أنباء من إنجلترا عن وجود "اتفاق شرف" بين اللاعب ونيوكاسل، وهو اتفاق ينص على أن النادي الإنجليزي سيسهل رحيل اللاعب في حال لم يتأهل فريق إيدي هاو إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.