"الجميع مجنون به": نجم سابق في بوروسيا دورتموند ينافس حتى هاري كين في إيطاليا

يعمل غاسبيريني منذ الصيف في نادي روما. الأمور تسير على ما يرام بالنسبة له، فبعد انتهاء الدور الأول، كان النادي العاصمي يمتلك أفضل دفاع في الدوري بعد أن استقبل 12 هدفًا في 19 مباراة. ومع ذلك، كان هناك مجال للتحسين بعد تسجيل 22 هدفًا فقط.

لكن كان هناك تفسير لذلك. لم يقدم أي من مهاجمي الفريق أرقامًا موثوقة، لا أرتيم دوفبيك، هداف الدوري الإسباني السابق، ولا باولو ديبالا، ولا الأيرلندي إيفان فيرغسون المعار. لفترة طويلة، كان ماتياس سولي، لاعب الجناح، أفضل هداف في الفريق.

لكن مع حلول فصل الشتاء، قام غاسبيريني بما كان يفعله في بيرغامو: جلب لاعبًا جديدًا ووضعه في مركز لم يلعب فيه من قبل. نجح هذا الأمر بشكل ممتاز مع أتمولا لوكمان في أتالانتا. اللاعب السابق في لايبزيغ، الذي لعب في جميع المراكز في الفريق الساكسوني باستثناء الهجوم، حقق تطورًا رائعًا تحت قيادة غاسبيريني وشكره بتسجيل ثلاثة أهداف في نهائي الدوري الأوروبي ضد ليفركوزن.