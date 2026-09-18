"مجرد هداف".. مبابي يرد على المنتقدين: كل شخص له رأيه!

وفي مقابلة مع الصحيفة الإسبانية AS، لم يُعِر قائد المنتخب الفرنسي أي اهتمام للرواية السلبية المحيطة بأدائه العام، موضحًا أن تقبّل وجهات النظر المختلفة هو ببساطة جزء من كرة القدم الاحترافية الناضجة.

وقال مبابي عندما سُئل عن الانتقادات المستمرة: "من يقولون إنني لا أفعل شيئًا سوى تسجيل الأهداف؟ هذا رأيهم. مع مرور السنوات، وبفضل الخبرة، تعلمت أنه في كرة القدم لكل شخص رأيه، وعليك أن تتقبله. أحيانًا يشاركونك وجهة نظرك، وأحيانًا لا".

وأكد المهاجم النجم أن النجاح داخل الملعب لا يمكن حصره في أسلوب لعب واحد، قائلًا: "لا توجد طريقة واحدة فقط للفوز في كرة القدم، بل هناك الملايين من الطرق، ولهذا السبب أنا دائمًا مستعد للاستماع".