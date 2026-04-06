"الجميع في حالة هشة للغاية!" - ميكيل أرتيتا ولاعبو أرسنال "المتزعزعون" "غير مستعدين ذهنياً" لعبور خط النهاية، حسبما يقول نجم الدوري الإنجليزي السابق

ليبو ليس الوحيد الذي يلاحظ وجود شقوق في الأساس، فقد أشار مهاجم أرسنال السابق ثيو والكوت إلى سلوك المدرب باعتباره مصدرًا لعدم الاستقرار. ولاحظ والكوت أن المشاهد التي حدثت على خط التماس في ملعب سانت ماري ذكّرته بالمواسم الفاشلة السابقة، حيث بدت الطاقة المحمومة المنبعثة من مقاعد البدلاء وكأنها تزعزع ثقة اللاعبين على أرض الملعب.

وقال: "عندما شاهدت ميكيل على خط التماس، تذكرت عناصر من السنوات السابقة حيث انعكست تلك الطاقة على الفريق. كانت طاقة عصبية، وكان الجو متوتراً للغاية. لم يكن ميكيل وحده، بل كان الكثير من أعضاء الطاقم موجودين هناك في بعض الأوقات. كان الأمر أشبه بوجود طهاة كثيرين في المطبخ، ورسائل كثيرة. كان تشكيل أفضل فريق هو الشيء الصحيح الذي كان يجب فعله الليلة. من السهل أن أقول ذلك الآن، لكنك تريد رد فعل بعد نهائي الكأس، ولم يكن الأمر كذلك الليلة، بل كان أسوأ".