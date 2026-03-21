الجمهورية - لاتسيو: الكشف عن المطبعة المناهضة للوتيتو: "منظمة عسكرية تهدف إلى إجبار النادي على الاستسلام"

صورة تعكس ديناميات سبق ملاحظتها في الماضي وتشير إلى وجود عمل منسق. وتتركز التحقيقات على لافتات وملصقات وملصقات لاصقة وسلسلة من الضغوط المتكررة، بما في ذلك مكالمات هاتفية مجهولة المصدر ذات نبرة تهديدية. وتفترض التحقيقات أن هذه المبادرات كانت تهدف إلى دفع لوتيتو للتخلي عن السيطرة على النادي أو تغيير هيكله، مع عواقب محتملة على سوق النادي المدرج في البورصة.





وكما أبرزت النسخة الرومانية من صحيفة "ريبوبليكا" مرة أخرى، ركز محققو وحدة التحقيق في روما اهتمامهم على الأماكن التي يُعتقد أنها مراكز تنظيمية، ومن بينها المطبعة نفسها، التي تُعتبر أحد مراكز إنتاج المواد الخاصة بالحملة ضد الرئيس. وهو عنصر يعزز فكرة وجود عمل منظم وليس عرضي. وتتعلق التهم، الموجهة إلى خمسة أشخاص على الأقل، بأعمال مختلفة تعتبر ترهيبية: تهديدات، بما في ذلك تهديدات بالقتل، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وملصقات، ومكالمات هاتفية، ورسائل بريد إلكتروني موجهة إلى لوتيتو أو إلى مساعديه. كما يُزعم أن المشتبه بهم نشروا معلومات كاذبة بهدف تأجيج الضغط الإعلامي والمحيطي.





تشبه هذه القضية ما حدث بين عامي 2005 و2006، عندما تحدثت النيابة العامة عن حملة ترهيب تهدف إلى إجبار لوتيتو على التخلي عن حصصه في نادي لاتسيو. وفي تلك القضية أيضًا، صدرت أحكام إدانة شملت شخصيات بارزة من جماهير "كورفا نورد".



