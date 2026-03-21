الجمهورية - لاتسيو: الكشف عن المطبعة المناهضة للوتيتو: "منظمة عسكرية تهدف إلى إجبار النادي على الاستسلام"

اكتشف أفراد الكارابينيري في مارينو، التابعة لمقاطعة روما الحضرية، ما يُعتقد أنه قاعدة عمليات للحملة العدائية المزعومة ضد رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو. ووفقاً لما أوردته النسخة الرومانية من صحيفة «ريبيبليكا»، فإن المكان المعني هو مطبعة سبق أن خضعت للتفتيش لارتباطها المفترض بأوساط مشجعي لاتسيو، وذلك في إطار تحقيق يرى المحققون أنه يتجاوز مجرد الخلافات الرياضية.
ويبدو أن هذه المنشأة تكشف عن مستوى تنظيمي عالٍ بشكل خاص. ويفترض القضاة أنها "متطورة لدرجة تجعلها متوافقة مع التنظيم العسكري المعروف لجماعات الألتراس، ولا سيما ألتراس لاتسيو، الذين يُعتبرون ورثة جماعة إيريدوكيبيلي (Irriducibili) بقيادة فابريزيو بيسكيتيلي، المعروف باسم ديابوليك".