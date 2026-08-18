"أصعبها طلب السماح وأغربها خداع الجماهير".. 5 سيناريوهات في مسلسل برشلونة وخوليان ألفاريز!

لم يعد يفصلنا سوى 13 يومًا فقط، على إغلاق الميركاتو الصيفي لعام 2026؛ حيث يقف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على حافة الهاوية، في واحدة من أكثر صفقات الموسم تعقيدًا.

نعم.. مستقبل ألفاريز تحوّل إلى "لغزٍ معقد"؛ وذلك بين رغبة اللاعب الجامحة في الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وتعنت إدارة النادي الإسباني أتلتيكو مدريد في التخلي عنه.

وقدّم برشلونة عرضًا أوليًا لنادي أتلتيكو مدريد، مقابل 100 مليون يورو؛ لشراء عقد المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 سنة، في صيف العام الحالي.

نادي العاصمة الإسبانية من ناحيته، رفض هذا العرض البرشلوني؛ معلنًا تمسكه ببقاء اللاعب بين صفوفه، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

هذا القرار أغضب ألفاريز، الذي لا يزال يتمسك بقرار الانتقال إلى برشلونة؛ لنكون أمام "5 سيناريوهات" ساخنة في مستقبل اللاعب الملقب بـ"العنكبوت"، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..