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أحمد فرهود

"أصعبها طلب السماح وأغربها خداع الجماهير".. 5 سيناريوهات في مسلسل برشلونة وخوليان ألفاريز!

فقرات ومقالات
برشلونة
خوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد مالاجا
مالاجا

واحد من أسخن الملفات في الميركاتو الصيفي الحالي..

لم يعد يفصلنا سوى 13 يومًا فقط، على إغلاق الميركاتو الصيفي لعام 2026؛ حيث يقف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على حافة الهاوية، في واحدة من أكثر صفقات الموسم تعقيدًا.

نعم.. مستقبل ألفاريز تحوّل إلى "لغزٍ معقد"؛ وذلك بين رغبة اللاعب الجامحة في الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وتعنت إدارة النادي الإسباني أتلتيكو مدريد في التخلي عنه.

وقدّم برشلونة عرضًا أوليًا لنادي أتلتيكو مدريد، مقابل 100 مليون يورو؛ لشراء عقد المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 سنة، في صيف العام الحالي.

نادي العاصمة الإسبانية من ناحيته، رفض هذا العرض البرشلوني؛ معلنًا تمسكه ببقاء اللاعب بين صفوفه، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

هذا القرار أغضب ألفاريز، الذي لا يزال يتمسك بقرار الانتقال إلى برشلونة؛ لنكون أمام "5 سيناريوهات" ساخنة في مستقبل اللاعب الملقب بـ"العنكبوت"، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    السيناريو الأول.. إقناع خيل مارين في "اجتماع شخصي" حاسم

    رغم رغبة المهاجم الأرجنتينني خوليان ألفاريز، في الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أن اللاعب لم "يتمرد علنًا" على نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

    ويأمل ألفاريز في إقناع مسؤولي أتلتيكو مدريد، بالسماح له بالانتقال إلى برشلونة، وذلك دون تصعيد الموقف؛ سواء بـ"التمرد علنًا" والانقطاع عن التدريبات، أو الإدلاء بتصريحات وإصدار البيانات.

    وينتظر المهاجم الأرجنتيني الاجتماع مع ميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد؛ لإيجاد حل حاسم لمستقبله، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

    وخلال هذه الأسبوع - بالتوقيت الأوروبي -؛ سيخوض أتلتيكو مباراتين على أرضية ميدانه "الرياض ميتروبوليتانو"، وهما:

    * الأربعاء "19 أغسطس 2026": استضافة نادي ملقا في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني.

    * الأحد "23 أغسطس 2026": استضافة نادي فياريال في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

    وتأكد بشكلٍ رسمي، غياب ألفاريز عن مباراة ملقا، حيث تم تبرير هذا الأمر بعدم جاهزية اللاعب بدنيًا؛ وهو ما يعني عدم صدامه المباشر مع جماهير أتلتيكو مدريد، الغاضبة منه أساسًا.

    ولذا.. يُمني المهاجم الأرجنتيني النفس، أن يقنع خيل مارين بالسماح له بالرحيل إلى برشلونة، قبل مواجهة فياريال الأحد القادم؛ حتى لا يضطر لخوض المباراة أمام جماهير الأتلتيكو، وقتها.

    أي أن الـ4 أيام القادمة؛ قد تكون هي الحاسمة بشكلٍ نهائي، سواء في بقاء أو رحيل ألفاريز عن أتلتيكو مدريد.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    السيناريو الثاني.. الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي

    الصحفي الرياضي جوردي جوتا فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، في تصريحات مع برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير؛ بتأكيده على أن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز سيلعب مع العملاق الكتالوني برشلونة، سواء في الصيف الحالي أو الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

    جوتا أوضح أنه حال تأكُد برشلونة، من ضيق الوقت للتعاقد مع ألفاريز، خلال صيف العام الحالي؛ سيعود بقوة لحسم الصفقة بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي القادم.

    لكن هُنا؛ سيكون السؤال الذي يطرح نفسه، هو: "ما الذي يجعل نادٍ رفض التخلي عن نجمه الأول في الصيف.. أن يبيعه خلال الميركاتو الشتوي؟".

    السؤال هذا قد يقودنا إلى سيناريو من الممكن حدوثه؛ وذلك على النحو التالي:

    * ألفاريز ينقطع عن مباريات ناديه الإسباني أتلتيكو مدريد؛ حتى السماح له بالانتقال إلى برشلونة، في يناير 2027.

    * أو.. ألفاريز يُشارك في مباريات أتلتيكو مدريد ولكنه يتعرض لهجوم عنيف من الجماهير؛ وبالتالي تتراجع الإدارة وتسمح له بالرحيل.

    بمعنى.. الأحداث التي ستقع بين نهاية سوق الانتقالات الصيفية وفتح الميركاتو الشتوي، تقنع إدارة أتلتيكو مدريد أن العلاقة بين النادي واللاعب، وصلت إلى طريقٍ مسدود؛ وأن الانفصال وكسب مبلغ مالي كبير من ورائه، هو الحل الأنسب.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    السيناريو الثالث.. نهاية حلم برشلونة والانتقال إلى نادٍ آخر

    العملاق الكتالوني برشلونة يعلم أنه أمامه "3 فرص"، للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ وذلك على النحو التالي:

    * الفرصة الأولى: التعاقد معه في صيف العام الحالي.

    * الفرصة الثانية: حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي رسميًا.

    * الفرصة الثالثة: ضم اللاعب في شهر يونيو 2027.

    والفرصتان الأولى والثانية واضحتان، وقمنا بشرحهما في السطور الماضية؛ إذًا.. لنتطرق الآن إلى المقصود من ضم اللاعب في شهر يونيو 2027.

    المقصود هو أن يتعاقد برشلونة مع ألفاريز، بحد أقصى في شهر يونيو 2027؛ وذلك من أجل تسجيل الصفقة في ميزانية الموسم المنقضي، وليست في الميزانية الجديدة التي تبدأ في يوليو.

    ومن المتوقع أن لا يتحمل برشلونة صفقات عالمية كبيرة، بداية من شهر يوليو من العام القادم، لأن الميزانية الجديدة ستقل بشكلٍ واضح؛ بسبب خروج الفريق من ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مطلع موسم 2027-2028، لتركيب السقف.

    وإذا فشل العملاق الكتالوني برشلونة، في استغلال أي من هذه الفرص لضم "العنكبوت"، ورأى اللاعب أنه من المستحيل أن يستمر في صفوف أتلتيكو مدريد، بسبب تدهور العلاقة مع المسؤولين والجماهير؛ فإنه قد ينتهي به الأمر بالانتقال إلى فريقٍ آخر، بشكلٍ رسمي.

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    السيناريو الرابع.. طلب السماح وفتح صفحة جديدة مع أتلتيكو

    قبل عدة أيام.. زعمت بعض التقارير الصحفية أن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، طلب السماح من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وجماهيره؛ وذلك بعد تصريحاته عن رغبته في الرحيل عن الفريق الأول، وتفاوضه مع العملاق الكتالوني برشلونة.

    إلا أنه سرعان ما خرجت بيئة ألفاريز، لتنفي هذه التقارير؛ مؤكدة على رغبة اللاعب القوية في الرحيل، والانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    لكن هذا السيناريو الذي نفته بيئة ألفاريز، قد يتحوّل إلى حقيقة على أرض الواقع؛ وذلك في الحالات التالية:

    * أولًا: تعثر انتقاله إلى برشلونة نهائيًا.

    * ثانيًا: عدم رغبته في الرحيل عن إسبانيا.

    وأساسًا.. قيل إن ألفاريز يرفض خيار الانتقال إلى نادي آرسنال، بسبب عدم رغبته في العودة إلى إنجلترا؛ وهو ما يقودنا إلى تفضيل "العنكبوت"، البقاء في الملاعب الإسبانية.

    وكل ذلك قد يجعل خوليان ألفاريز، يفتح صفحة جديدة مع أتلتيكو مدريد وجماهيره، إذا أُغلقت أمامه كل الأبواب؛ وإن كان يظل هذا السيناريو، هو الأقل احتمالًا الآن.

  • Julian AlvarezGetty Images

    السيناريو الخامس.. أتلتيكو مدريد "يخدع" جماهيره قبل البيع

    أخيرًا.. هُناك سيناريو قد يكون غريبًا نوعًا ما للبعض، في قصة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز والعملاق الكتالوني برشلونة؛ ولكنه غير مستبعد في الكواليس، ويستحق الطرح أيضًا قبل إنهاء تقريرنا.

    لكن قبل التطرق إلى هذا السيناريو بالتفصيل؛ يجب العلم أن إدارة أتلتيكو مدريد "معقدة" كثيرًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: شركة أبولو مالكة الحصة الأكبر في النادي.

    * ثانيًا: رئيس النادي إنريكي سيريزو.

    * ثالثًا: الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل خيل مارين.

    * رابعًا: المدير الرياضي ماتيو أليماني.

    وفي بداية هذه القصة المثيرة؛ ظهر اسم سيريزو وأليماني، كشخصين رافضين لانتقال ألفاريز إلى برشلونة.

    ومع الوقت.. اختفى الكلام تمامًا عن سيريزو وأليماني، وأصبح الشخص الوحيد الذي يتواجد في الصورة؛ هو خيل مارين الذي أعلن موقفه الرافض علنًا، بل وأخذ القضية كـ"تحدٍ شخصي".

    وبالتالي.. السيناريو المحتمل الآن؛ هو أن يكون جميع المسؤولين في أتلتيكو من "أبولو إلى سيريزو وأليماني"، قد بدأوا يتقبلون انتقال ألفاريز إلى العملاق الكتالوني.

    وإذا وافق مالك النادي "أبولو"، فإن مارين لن يستطيع الاعتراض؛ ولكن حفاظًا على صورته أمام جماهير أتلتيكو، يتم المماطلة في الأمر وإظهار قتاليته للحفاظ على ألفاريز.

    مثلًا.. يكون هُناك اتفاق خلف الكواليس، بأن يظهر مارين بالشخص المقاتل الذي لم يتراجع عن كلمته؛ ولكن مع مرور الوقت يتمرد اللاعب ويكون هو "الشخص الشرير" في القصة، قبل التخلي عنه في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

    وبالطبع لا يوجد دليل يؤكد هذا الأمر - حتى الآن -، باستثناء غياب اللاعب عن مباراة أتلتيكو مدريد الرسمية الأولى؛ ولكنه سيناريو لا يُمكن تجاهُله، خاصة أن هناك أشياء كثيرة تحدث في كواليس كرة القدم ولا يعلم عنها الجمهور شيئًا.

    وليس أمامنا الآن، سوى انتظار الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي؛ لمعرفة نهاية مسلسل مستقبل خوليان ألفاريز، سواء بالانضمام إلى برشلونة أو لا.

الدوري الإسباني
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مالاجا
مالاجا