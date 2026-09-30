الجزائر ملكة الحظ وواقعة إيطاليا الأشهر.. "قرعة" العراق وعُمان ليست بدعة وإفريقيا أكبر دليل!

عاشق الإثارة والأكشن في عالم الرياضة، عاش كل ما تتوق إليه نفسه؛ وذلك بنهاية ليلة الثلاثاء "29 سبتمبر 2026"، ومع دخول الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر نفسه.

هذه الإثارة تزامنت مع منافسات الجولة الثالثة و"الأخيرة" من بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتحديدًا في مدينة جدة.

وفي هذه الجولة، كان منتخب السعودية - الذي ضمن تأهله إلى نصف النهائي سلفًا - يواجه العراق، بينما ضربت عُمان موعدًا مع الكويت.

ومع نهاية الشوط الأول من المباراتين، كانت كل المؤشرات تشير إلى تأهل السعودية في "المركز الأول" والعراق كـ"وصيف"، مقابل توديع عُمان والكويت للبطولة.

إلا أن كل شيء انقلب رأسًا على عقب؛ حيث خسر العراق (0-2) أمام السعودية في النهاية، بينما قلبت عُمان تأخرها أمام الكويت إلى فوز (3-1)، لتتساوى مع "أسود الرافدين" في كل المعايير الرياضية واللعب النظيف.

وهُنا.. تم اللجوء رسميًا إلى "القرعة"، لحسم هوية صاحب المركز الثاني؛ والتي جاءت لصالح منتخب عُمان، الذي حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2026 على حساب العراق.

لكن عزيزي القارئ، فإن الإثارة التي عشتها في ليلة الثلاثاء والدقائق الأولى من يوم الأربعاء، ليست الأولى من نوعها في عالم الساحرة المستديرة؛ فهناك وقائع تاريخية عديدة لجأت فيها كرة القدم إلى "القرعة" لحسم هوية المتأهل، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..