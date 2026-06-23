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علي سمير

بين الانتقام من فضيحة خيخون والتأهل أمام خصم مُرعب.. معضلة تاريخية تواجه الجزائر ضد النمسا والمركز الثالث هو الحل!

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كأس العالم
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النمسا
الأردن ضد الجزائر
الأردن
الجزائر ضد النمسا
إسبانيا
أوروجواي ضد إسبانيا
أوروجواي
الولايات المتحدة الأمريكية

معضلة للمنتخب الجزائري قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات

بعد ما حدث في الجولتين الأولى والثانية من كأس العالم 2026، أصبح "لا أحد" ممكن يمكنهم العبور يريد أن يكون في مكان الجزائر والنمسا قبل انطلاق الجولة الثالثة لحسم المتأهلين إلى دور 32.

المجموعة العاشرة تشهد أحد أكثر المواقف تعقيدًا على الإطلاق في تاريخ المونديال، لأن النسخة الموسعة المقامة من 48 منتخبًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تضع النمسا والجزائر في ورطة مُحيرة للغاية.

الأرجنتين تأتي على الصدارة بـ6 نقاط، وتلعب ضد الأردن في الجولة الثالثة، وضمنت التأهل والصدارة دون أي مشكلة بعد فوزها على الثنائي المذكور.

وبعدها تأتي النمسا والجزائر ولكل منهما 3 نقاط، مقابل "لا شيء للأردن"، مما يعني أن المباراة القادمة بينهما ستكون مصيرية لحسم بطاقة التأهل من المركز الثاني أو أفضل ثوالث.

ولكن .. الفوز لأي منهما قد يعني أن خروج المنتصر من المسابقة أصبح وشيكًا!

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سيناريو كارثي!

    وفقًا للمعطيات الحالية، فإن التعادل في المواجهة المنتظرة في 28 يونيو الجاري، قد يضمن لكل منهما التأهل ويضعهما في موقف جيد، ليصعد أحدهما في المركز الثاني والآخر يأتي ثالثًا، وانتصار أحدهما على الآخر يطيح بالفريق الخاسر بشكل كبير.

    ولكن المركز الثاني يعني أن الذهاب لمواجهة متصدر المجموعة الثامنة، وعلى الأرجح ستكون إسبانيا حاملة لقب يورو 2024 وأحد كبار المرشحين للفوز بالبطولة مع الأرجنتين وفرنسا.

    وبغض النظر عن عشاق الحديث عن مستحيلات كرة القدم، وأن كل شيء ممكن في اللعبة، فإن مواجهة لامين يامال وغيره من نجوم بطل اليورو، تعني أن الخروج هو الخيار الأقرب.

    إسبانيا تعادلت مع كاب فيردي، هذا صحيح، ولكنه لا يعني أن هذه المباراة ستكون معيارًا لمشوار فريق المدرب لويس دي لافوينتي في البطولة بشكل عام.

    ولذلك لنكن واقعيين، الدخول ضمن أفضل ثوالث سيكون هو الخيار الأفضل لأي من الجزائر والنمسا وفقًا لحسابات كل منهما، إن لم تحدث مفاجأة باحتلال أوروجواي صدارة المجموعة الثامنة.

    مواجهة أوروجواي وإسبانيا بالجولة الأخيرة ستحسم متصدر المجموعة، ممثل أمريكا الجنوبية بحاجة إلى الفوز فقط لحجز مقعد الصدارة، والمفيد للجزائر والنمسا أن هذه المباراة تأتي قبل مواجهتهما معًا بيوم واحد، مما يعني وضوح المشهد في قصة تفادي المنتخب الإسباني.

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  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا يعني التأهل كأفضل ثوالث؟

    حسابات الاتحاد الدولي تبدو معقدة نوعًا ما في هذا الأمر، والقصة ستعتمد بشكل كبير على أفضل 8 ثوالث سيتم اختيارهم من أصل 12 مجموعة، والاحتمال الأقرب الآن، هو أن الجزائر لو تعادلت مع النمسا وصعدت كأفضل ثالث ستلعب أمام متصدر المجموعة الرابعة وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

    وهناك حسابات أخرى قد تضع أي من الجزائر أو النمسا "المتأهل منهما كأفضل ثالث"، أمام كل من المكسيك "المجموعة الأولى"، مصر أو بلجيكا "السابعة" ومنتخب إنجلترا "المجموعة الثانية عشر" في حالة تصدرهم.

    اللعب أمام أي من هؤلاء قد يكون أخف من مواجهة إسبانيا، وإن كان المنتخب الإنجليزي أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب مع المدرب الألماني توماس توخيل.

    المهم .. أن هذا السيناريو هو الأفضل لأي من الثنائي، ولكن هناك دوافع مختلفة للفوز لدى المنتخب الجزائري بغض النظر عن موقف المجموعة والتأهل!

  • WORLD CUP-1982-WEST GERMANY-ALGERIAAFP

    مؤامرة خيخون

    واحدة من أشهر الفضائح في تاريخ كرة القدم، ورغم ارتباطها بالجزائر والنمسا، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على طرف آخر وهو منتخب ألمانيا الغربية في مونديال 1982 بإسبانيا.

    الجزائر كانت تتواجد وقتها بمجموعة تضم ألمانيا الغربية والنمسا وتشيلي، والمفاجأة أن ممثل العرب تفوق 2/1 على المانشافت في أول ظهور له بالمونديال، قبل الخسارة من النمسا بهدفين نظيفين.

    بعدها الجزائر فازت على تشيلي، ليصبح رصيدها 4 نقاط "الفوز كان يمنح المنتصر وقتها نقطتين فقط بدلًا من 3 بالنظام الحالي"، والغريب أن مباريات الجولة الأخيرة لم تكن تُلعب بتلك الفترة بنفس التوقيت.

    الاحتمالات وقتها كانت كالتالي :

    - فوز ألمانيا الغربية بفارق هدف أو هدفين على النمسا يعني تأهلهما معًا وخروج الجزائر

    - التعادل يعني خروج ألمانيا الغربية

    - فوز ألمانيا الغربية بنتيجة كبيرة قد يعني خروج النمسا وصعود الجزائر بدلًا منها

    هل توقعت ماذا حدث؟ نعم بالضبط .. هورست هروبيش سجل مبكرًا لصالح ألمانيا، وبعدها تحولت المباراة المقامة بمدينة خيخون إلى مسرحية، تمريرات بلا هدف وتناقل غريب للكرة، وانعدام كامل للفرص الخطيرة على المرميين.

    الأمر دفع الجماهير المحايدة في الملعب، لإطلاق صافرات الاستهجان والهتاف باسم الجزائر، كما تم التلويح بعملات مالية لاتهام الطرفين بالتواطؤ.

    بعد التحقيق في الأمر، لم يثبت وجود أي اتفاق رسمي بين النمسا وألمانيا الغربية، وتم رفض الشكوى التي قدمتها الجزائر، ولكن إن لم تثبت الإدانة رسميًا فهذا لا ينفي حدوثها لأن ما وقع بالعين المجردة كان خير دليل.

    ولكن بعد خروج الجزائر قرر الاتحاد الدولي إقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة من كل مجموعة في توقيت واحد، حتى لا تحدث أي شبهة مماثلة فيما بعد.

    إذن .. الجزائر في موقف حرج، الانتقام من فضيحة خيخون وإسقاط النمسا؟ وهو ما قد يكون خدمة لممثل أوروبا بتفادي إسبانيا؟ أم محاولة احتلال المركز الثالث من خلال التعادل نحو "الصعود الآمن"؟ سنرى ما سيحدث!