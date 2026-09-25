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Riyad Mahrez Anis Hadj Moussa Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

أنيس حاج موسى يحسم الجولة الأولى من نزال "مقعد رياض محرز".. و"ثنائية ساحرة" ضد زامبيا تؤمن مستقبل الجزائر

فقرات ومقالات
الجزائر
رياض محرز
انيس حاج موسى
محمد بشير بلومي
إبراهيم مازة
محمد عمورة
الجزائر ضد زامبيا
زامبيا
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

المنتخب الجزائري يتحصل على 3 نقاط.. ومكاسب عديدة!

"لم يصل للمثالية.. ولكنه مُبشر للغاية"؛ الحديث هُنا عن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الجديد إبراهيم حمداني.

حمداني اعتمد في مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية للمنتخب الجزائري، على أسماء تقليدية معروفة؛ مع تدعيم القائمة بأسماء جديدة رائعة، على أمل تحقيق النتائج المرجوة.

وبهذه التوليفة الجديدة؛ نجحت الجزائر في الفوز على أرضها (3-1) ضد منتخب زامبيا الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة.

وجاء الفوز الجزائري ضد زامبيا، في الجولة الأولى من منافسات "المجموعة التاسعة" بتصفيات كأس أمم إفريقيا؛ بواسطة كل من جوين حجام وإبراهيم مازا وأنيس حاج موسى، في الدقائق 2 و67 و74 تواليًا.

أما هدف المنتخب الزامبي الوحيد في الشباك الجزائرية؛ فجاء عن طريق نجم نادي الفيحاء السعودي فاشيون ساكالا، في الدقيقة 57.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الأسماء التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد مباراة الجزائر وزامبيا..

  • Newcastle United v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    محمد بلومي.. لمسات رائعة لكننا لم ننس رياض محرز معه!

    شهدت مواجهة منتخب زامبيا، مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة التاسعة" بتصفيات كأس أمم إفريقيا؛ الظهور الأول للنجم محمد البشير بلومي مع الجزائر، وذلك بعد تألُقه مع نادي هال سيتي الإنجليزي.

    نعم.. بلومي يقدّم بداية موسم رائعة مع هال سيتي، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 5.

    * دقائق: 398.

    * مساهمات تهديفية: 4.

    * أهداف: 2.

    * تمريرات حاسمة: 2.

    لذا.. فإن إبراهيم حمداني، المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري الأول؛ اختار بلومي ليكون بديلًا عن القائد المعتزل دوليًا رياض محرز، في الجناح الأيمن.

    وأظهر بلومي لمحات جيدة؛ ولكنه لم يستطع أن ينسينا محرز بأدواره الهجومية، كما أنه كرر نفس عيوبه الدفاعية.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رياض محرز.. عندما كرر محمد بلومي نفس العيوب الدفاعية

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نتحدث الآن عن تكرار النجم الجزائري الشاب محمد البشير بلومي، نفس عيوب الأسطورة والقائد المعتزل رياض محرز الدفاعية.

    نعم.. اُنظروا إلى هدف زامبيا الوحيد في الشباك الجزائرية؛ والذي سجله نجم نادي الفيحاء السعودي فاشيون ساكالا، في الدقيقة 57.

    في هذا الهدف؛ ارتكب بلومي مجموعة من الأخطاء الدفاعية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم العودة السريعة إلى الخلف.

    * ثانيًا: عدم الضغط بشكلٍ جيد على سكالا.

    والنتيجة كانت مرور ساكالا بمهارته وسرعته، مع تسجيله هدف التعادل (1-1) وقتها؛ وذلك في مباراة الجولة الأولى من منافسات "المجموعة التاسعة" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

    وأساسًا.. أكثر ما كان يُعاب على محرز، هو تكاسله في الأدوار الدفاعية؛ مع عدم العودة إلى الخلف سريعًا، أو الضغط على الخصم.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حاج موسى.. انتصر في الجولة الأولى من معركة "مقعد محرز"

    وبما أننا نتحدث عن "بديل" الأسطورة والقائد المعتزل رياض محرز، في منتخب الجزائر الأول لكرة القدم؛ فيجب الإشارة إلى لاعب آخر في الجناح الأيمن، وهو أنيس حاج موسى.

    حاج موسى دخل بديلًا عن زميله محمد البشير بلومي، في الدقيقة 71 من عمر المواجهة ضد منتخب زامبيا؛ وذلك في الجولة الأولى من مباريات "المجموعة التاسعة" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

    وبمجرد نزوله بديلًا؛ قدّم حاج موسى الذي يبدع مع نادي فينورد الهولندي حاليًا، الآتي:

    * أولًا: نشاط ملحوظ على الجناح الأيمن.

    * ثانيًا: التحرك الجيد من الجناح للعمق.

    * ثالثًا: تسجيل هدف أمن به الفوز الجزائري.

    وفي 19 دقيقة فقط؛ أكد حاج موسى أنه الأحق حاليًا لخلافة محرز في المنتخب الجزائري، رغم أن المنافسة ستكون مشتعلة مع بلومي بالطبع.

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  • Algeria v Guatemala - International FriendlyGetty Images Sport

    مازا وعمورة.. مستقبل الجزائر في أمان مع هذا الثنائي المبدع

    أخيرًا.. يجب التطرق إلى ثنائي آخر في منتخب الجزائر؛ وذلك خلال مواجهة زامبيا مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة التاسعة" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

    هذا الثنائي الجزائري؛ الذي يجب الوقوف عندهما كثيرًا بعد مباراة زامبيا، هما:

    * أولًا: إبراهيم مازا.

    * ثانيًا: محمد الأمين عمورة.

    مازا وعمورة شكلا جبهة يسرى نارية؛ مليئة بالمهارات الفردية والحلول التكتيكية، مع التمريرات الرائعة والتسديدات القوية.

    وسجل مازا الذي لعب كصانع ألعاب يميل للطرف الأيسر، هدفًا وصنع آخر ضد زامبيا؛ بينما مرر عمورة تمريرتين حاسمتين، مع ضياع أكثر من فرصة للتسجيل.

    وما يُميّز هذه الثنائية؛ هي التفاهم الكبير بينهما فوق أرضية الملعب، حيث لم يستغل أي منهما الفرديات الرائعة لمحاولة خطف النجومية.

    ومع إبراهيم مازا والأمين عمورة؛ فإن مركزي صناعة اللعب والجناح الأيسر بالمنتخب الجزائري، في أمان لسنواتٍ طويلة.

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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