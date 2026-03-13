Goal.com
الجريدة - يوفنتوس، فلاهوفيتش يقترب من الموافقة: قد يكون التجديد لمدة عام واحد فقط

تتقدم المفاوضات بشأن تجديد عقد اللاعب الصربي مع يوفنتوس: هناك مستجدات بشأن المدة المحتملة للعقد

لا يزال مستقبل دوسان فلاهوفيتش أحد القضايا الرئيسية في سوق انتقالات يوفنتوس. ولم تسفر فترة الغياب الطويلة للمهاجم الصربي، الذي توقف عن اللعب منذ أواخر نوفمبر ويقترب من العودة (ولكن ليس في مباراة أوديني)، عن أي مستجدات بشأن رحيله، حيث تراجعت الاهتمامات المختلفة (بايرن ميونيخ، برشلونة).

في كونتيناسا، يرتبط هذا الموضوع بضرورة إعادة تشكيل خط الهجوم. الانطلاق من فلاهوفيتش ليس فرضية يمكن استبعادها: فالمهاجم سيجد بيئة مألوفة له، وقبل كل شيء ثقة لوتشيانو سباليتي، الذي كان قد رقّاه قبل الإصابة إلى لاعب أساسي في مركز رقم 9، معتبراً إياه عنصراً أساسياً في نظامه التكتيكي، والذي يتوق الآن لرؤيته على أرض الملعب.

    على الصعيد المالي، تناولت المفاوضات الأولية مسألة الراتب أيضًا. ويبدو أن يوفنتوس مستعدة لتقديم عرض يبلغ حوالي 6 ملايين يورو في الموسم، قد يصل إلى 7 ملايين مع المكافآت، وهو مبلغ مشابه لما يتقاضاه النجم الشاب كينان يلدز. ويُعد هذا تخفيضًا كبيرًا مقارنةً بالمبلغ الإجمالي البالغ 12 مليون يورو الذي يمكن أن يحصل عليه المهاجم في السنة الأخيرة من عقده الحالي الموقع عام 2022.

    كما أن مدة التجديد المحتمل لا تزال مفتوحة: وفقاً لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، يجري التفكير أيضاً في اتفاق قصير الأمد، لمدة عام أو عامين. وهو حل من شأنه أن يضمن ليوفنتوس قدراً من الاستقرار الفني، ويمنح فلاهوفيتش فرصة لإعادة انطلاقته مع سباليتي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن مسيرته المهنية. وتشدد "لا غازيتا" على أن الأجواء تبدو أكثر هدوءًا مقارنة بالصيف الماضي: حيث يشارك والده ميلوس بشكل متزايد في اللقاءات غير الرسمية، في إشارة إلى استئناف الحوار بعد التوترات التي سادت العام الماضي. 

