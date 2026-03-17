Goal.com
مباشر
FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP
Gianluca Minchiotti

ترجمه

الجريدة - يوفنتوس، فكرة التعاقد مع غرينوود لإعادة بناء خط الهجوم: مرسيليا تفكر في زهغروفا

ترددت شائعات حول صفقة مزدوجة في سوق الانتقالات بين يوفنتوس ومارسيليا، تشمل لاعبين اثنين

يستعد يوفنتوس لثورة هجومية استعداداً للموسم المقبل. وفي انتظار مستجدات تجديد عقد دوشان فلاهوفيتش — مع ظهور مؤشرات على تزايد الثقة ومفاوضات قد تدخل مرحلة حاسمة بعد عيد الفصح — يجري العمل بالفعل في ملعب «كونتيناسا» على استقطاب لاعبين جدد لتعزيز خط الهجوم.

ومن بين هؤلاء، وفقًا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، يعود بقوة اسم تم استكشافه في الماضي: ماسون غرينوود. وكان المدير الفني لليوفنتوس آنذاك كريستيانو جونتولي قد تابع المهاجم الجناح، الذي يلعب حاليًا في صفوف أولمبيك مرسيليا، في صيف عام 2024 قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

  • فرصة محتملة

    إن موسم غرينوود يتحدث عن نفسه: 25 هدفاً و8 تمريرات حاسمة في 38 مباراة إجمالاً. هذه الأرقام تجعله أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في سوق الانتقالات الأوروبية، لا سيما بالنسبة لمن يبحثون عن جناح هجومي قادر على إحداث تأثير شبيه بـ«يلدز» على الجانب الأيمن.

    ومع ذلك، يظل مستقبله مرتبطًا أيضًا بأداء مرسيليا: في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يقرر النادي الفرنسي بيعه لتوفير الموارد المالية.

    • إعلان

  • التقييم والمنافسة

    لن يكون السعر منخفضاً — حيث يبدأ من حوالي 50 مليون يورو، ويرجع ذلك أيضاً إلى النسبة المخصصة لمانشستر يونايتد من عائدات إعادة البيع — لكن المنافسة قد لا تكون شديدة. يبدو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أمراً صعباً بالنسبة لغرينوود، في حين أن خيار يوفنتوس، الذي كان مرحباً به في الماضي، قد يعود إلى الواجهة بشكل ملموس.

  • زيغروفا - مرسيليا؟

    قد تسهل العلاقات الجيدة بين الناديين إتمام الصفقة. ليس هذا فحسب: يبدو أن مرسيليا تدرس أيضًا ضم إيدون زيغروفا، الجناح الهجومي الذي كانت قد تابعته بالفعل في الصيف، والذي أصبح الآن هدفًا محتملاً لتعزيز خط هجومها.

    ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، لكن هناك أمر واحد مؤكد: يوفنتوس بدأ بالفعل في التحرك لبناء خط هجوم جديد.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
0