الجريدة – هل سيغادر باستوني إنتر في الصيف؟ الأمر أصبح ممكناً الآن. خطط النادي للسوق القادمة: إلى أين يمكن أن ينتقل وكم يمكن بيعه

أصوات من سوق الانتقالات تصل إلى مدافع «النيرازوري»: قد يكون هذا موسمه الأخير في ميلانو.

أليساندرو باستوني يغادر إنتر؟ في الصيف، أكثر من أي وقت مضى، قد يحدث ذلك. يبدو أن المدافع الإيطالي سيكون «الورقة الرابحة» في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للنادي، أي النجم الذي سيتم التخلي عنه في سوق الانتقالات من أجل تعزيز النسخة الجديدة 2026/2027 لفريق تشيفو.

هذا ما كتبته صحيفة "لا غازيتا ديلوسبورت"، التي تفتح الباب أمام نهاية القصة الطويلة بين باستوني وإنتر، والتي تزداد احتمالية حدوثها يوماً بعد يوم. باختصار، سيكون هو، أكثر من ثورام، اللاعب الذي تعتمد عليه الشركة لبيعه من أجل جني الأموال وإعادة استثمارها في سوق الانتقالات.

    يعاني باستوني حالياً من إصابة، حيث تعرض لورم في عظم الساق خلال الديربي الأخير، مما أبعده عن الملاعب في مباراة أتالانتا، لكن من المتوقع أن يتمكن من المشاركة في المباراة ضد فيورنتينا في الجولة الأخيرة قبل فترة الراحة، وقبل مباراتي التصفيات مع المنتخب الوطني – كما نأمل.

    باعتباره أحد أعمدة فريق النيرازوري، الذي فاز معه حتى الآن ببطولتين وبرع معه على المستوى الأوروبي أيضاً، حيث لعب ثلاث نهائيات أوروبية (اثنتان في دوري أبطال أوروبا وواحدة في الدوري الأوروبي)، ومصدر اللعب بفضل قدمه اليسرى وتوغلاته ومهاراته، كانتهذه السنة بالنسبة لباستوني أصعب مما كان متوقعاً. من المستحيل ألا نبدأ، عند تحليلها، بما حدث في مباراة إنتر ويوفنتوس عندما تسببت محاكاته في طرد كالولو. كان ذلك نقطة تحول بالنسبة لباستوني كلاعب وكشخص، حيث اجتاحت الجدل، وتعرض للصافرات،و"أُجبر" على الاعتذار عن تصرفه غير النزيه. موسم ارتكب فيه أخطاء أخرى، خاصة في أوروبا، والتي، وفقاً للصحيفة، تدفع النادي الآن إلى إعادة النظر.

  • من يرغب في شرائه وكم يبلغ سعره

    يبلغ باستوني، الذي يقترب من السابعة والعشرينمن عمره، ذروة نضجه الكروي وأوائل مسيرته المهنية، ولديه عقد ينتهي في عام 2028، ولهذا السبب قد يكون هذا هو الوقت المناسب الذي يمكن فيه لإنتر تحقيق أقصى عائد مالي من بيعه. وتشير صحيفة «لا روزا» إلى أن باستوني نفسه، إلى جانب عائلته وفريقه الفني، يدرسون هذه الخيار حالياً.

    وإذا كان مستقبله بعيدًا عن إنتر، فسيكون بعيدًا أيضًا عن إيطاليا. فمن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التفكير في أي نادٍ كبير في الدوري الإيطالي يمكنه تحمل تكلفة انتقال لاعب يتقاضى أكثر من 5 ملايين يورو صافية سنويًا. تختلف الحالة تمامًا إذا وسعنا نطاق الحديث إلى الخارج. هنا، هناك تحركات، وقد سجل وكيله، توليو تينتي، حسبما كتبت صحيفة "غازيتا"، اهتمام برشلونة. كما قد تهتم عدة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه الصفقة. السعر؟ حوالي 50 مليون يورو. إنتر مستعد للاستماع إلى أي عروض محتملة.

