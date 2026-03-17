الجريدة – هل سيغادر باستوني إنتر في الصيف؟ الأمر أصبح ممكناً الآن. خطط النادي للسوق القادمة: إلى أين يمكن أن ينتقل وكم يمكن بيعه

أليساندرو باستوني يغادر إنتر؟ في الصيف، أكثر من أي وقت مضى، قد يحدث ذلك. يبدو أن المدافع الإيطالي سيكون «الورقة الرابحة» في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للنادي، أي النجم الذي سيتم التخلي عنه في سوق الانتقالات من أجل تعزيز النسخة الجديدة 2026/2027 لفريق تشيفو.
هذا ما كتبته صحيفة "لا غازيتا ديلوسبورت"، التي تفتح الباب أمام نهاية القصة الطويلة بين باستوني وإنتر، والتي تزداد احتمالية حدوثها يوماً بعد يوم. باختصار، سيكون هو، أكثر من ثورام، اللاعب الذي تعتمد عليه الشركة لبيعه من أجل جني الأموال وإعادة استثمارها في سوق الانتقالات.