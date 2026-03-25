غاب رافائيل ليو عن الجولة الأخيرة من الدوري، التي فاز فيها ميلان بنتيجة 3-2 على تورينو، بسبب حالته البدنية غير المثالية. ولكن فيما يتعلق بعدم استدعائه، هناك خلفية روتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": جاء عدم الاستدعاء بعد مواجهة مع ماسيميليانو أليغري عشية المباراة، حيث طلب منه المدرب أن يساعد الفريق أكثر، فرد عليهبـ"لا أستطيع". عندها قرر المدرب عدم استدعاء ليو، الذي بقي مندهشاً من الموقف.
ترجمه
الجريدة – طلب أليجري ورد ليو المفاجئ: "لا أستطيع". لماذا لم يتم استدعاؤه لمباراة تورينو: الكواليس
الطلب
تؤثر مشاكل آلام الفخذ على أداء اللاعب البرتغالي هذا الموسم، الذي يجد صعوبة في الجري كما كان من قبل، لكن المدرب من جانبه يحتاج إلى مزيد من المشاركة الدفاعية من لاعبه رقم 10. كان ليو ولا يزال عنصراً أساسياً في خطط أليجري، كما يتضح من طريقة إدارته للفريق خلال الأشهر الماضية، حيث غالباً ما تم الإبقاء على اللاعب المولود عام 1999 في الملعب، على الرغم من إصابته في عضلة الفخذ.
في طريقنا إلى نابولي
يرغب المدرب في أن يكون اللاعب جاهزًا تمامًا للمرحلةالحاسمة من الموسم، بدءًا من مباراة نابولي: والفكرة، إذا كان لائقًا بدنيًّا، هي إشراكه منذ الدقيقة الأولى إلى جانب كريستيان بوليسيتش، مفضلاً إياه على كريستوفر نكونكو. يخضع البرتغالي حالياً للعلاج، والتمارين الخفيفة، وبرنامج تدريبي مدروس، وفحوصات طبية لمراقبة حالة العضلة: يجب التعامل مع التهاب العضلة المقربة اليمنى بصبر كبير، حتى لو كان ذلك يعني رفض استدعاء المدرب روبرتو مارتينيز، خاصةً بالنظر إلى أسلوب لعب لاعب سبورتنج السابق.
المستقبل
في الوقتالحالي، يبدو مستقبل ليو في ميلان محل شك كبير، حيث يبدو أن مسألة تجديد عقده قد توقفت فجأة: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود والنادي يدرس الخطوات التي يجب اتخاذها. وهي حالة تفتح الباب أمام سيناريوهات مختلفة، حيث لا يزال مستقبل المهاجم مجهولاً: لا يُتحدث عن انقطاع المفاوضات، بل عن توقف مؤقت يغير التوازن. لذا سيتعين على النادي تقييم كل خطوة محتملة بعناية. قد يدخل سوق الانتقالات في اللعبة أيضًا بسيناريوهاته المختلفة، خاصةً إذا لم يتم كسر الجمود في الوضع.