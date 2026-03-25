كان إنتر قد سعى للتعاقد معه بالفعل في الصيف الماضي، دون أن يتمكن من إتمام الصفقة، لكنه في الحقيقة لم يتوقف أبدًا عن الإيمان بإمكانية إعادة محاولة التعاقد مع مانو كوني، لاعب الوسط الفرنسي المولود عام 2001، والمتعاقد مع روما حتى عام 2029، والذي يقدر الجيالوروزي قيمته بـ50 مليون يورو.
ترجمه
الجريدة - إنتر يراقب مانو كوني، تفاصيل عرض النيراززوري
فكرة الوسط
وفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، سيحاول إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات المقبلة تعزيز تشكيلته بقوة إضافية ترفع من مستوى الحماس على أرض الملعب، حتى لو تطلب ذلك دفع مبالغ لم تشهدها شوارع «فالي دي لا ليبيراتزيوني» منذ فترة طويلة. وتشيرالتكهنات الحالية، وفقاً للصحيفة الوردية، مباشرةً إلى كوني، الذي يستعد النيرازوري للاستثمار فيه بشكل جدي. وقد يتجاوز المبلغ 40 مليون يورو ويقترب من 50 مليوناً لإتمام الصفقة التي كادت أن تتم الصيف الماضي، حسبما ورد في "لا غازيتا".
تغيير المسار
كونيه هو اللاعب الذي يرى كريستيان تشيفو أنه سيحدث تغييرًا جذريًا في خطالوسط، وبالتالي في روح الفريق ذاتها. وتختتم صحيفة "لا روزا" بالقول إن هناك تفاهمًا متبادلًا داخل النادي بشأن هذا التغيير في المسار: فالنادي النيرازوري لم يستثمر أكثر من 40 مليون يورو، 43 مليونًا على وجه الدقة، منذ عام 2020، عندما لم يكن فيروس كوفيد قد أضعف بعد توسع الملاك الصيني وكان إنتر يشتري أشرف حكيمي.