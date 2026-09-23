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محمد سعيد

"الثقة التي حطمتها لن تعود" .. تشيفيرين يصعّد ضد إنفانتينو برسالة قوية رغم زوال مقترح بيع حقوق كأس العالم!

كأس العالم
البرتغال

رئيس "فيفا" تراجع خطوة للوراء .. ولكن!

واصل السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حربه الشرسة على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواصلًا حديثه عن مستقبل اللعبة وأزمة الحوكمة داخل "فيفا"، في وقت يحاول فيه "جياني" فتح صفحة جديدة مع الاتحادات الوطنية بعد الجدل الذي أثاره مقترحه الاستثماري الضخم بشأن كأس العالم.

وجاءت تصريحات رئيس "يويفا"، بعد ساعات فقط من تحرك جديد لإنفانتينو، الذي بعث برسالة إلى الاتحادات الوطنية الـ211، أعلن خلالها استعداده لمناقشة إصلاحات محتملة في آليات اتخاذ القرار داخل "فيفا"، واقترح إجراء مراجعة مستقلة لإطار الحوكمة في الاتحاد الدولي.

  • تشيفيرين: كرة القدم ليست للبيع

    استغل تشيفيرين كلمته في النسخة الثانية من "قمة البرتغال لكرة القدم" (PFS) التي ينظمها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتأكيد رؤيته بشأن مستقبل كرة القدم، مشددًا على أن اللعبة يجب أن تظل ملكًا لمن يمارسونها ويتابعونها ويكرسون حياتهم من أجلها.

    وقال رئيس "يويفا": "جمال هذه اللعبة وتقاليدها يجعلنا جميعًا في خدمتها. كرة القدم تنتمي إلى الأشخاص الذين يلعبونها، والذين يشاهدونها، والذين يكرسون حياتهم لها. جمع وجهات نظرنا المختلفة هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات كرة القدم والنمو".

    ثم انتقل سيفيرين إلى الحديث عن الحوكمة والثقة داخل اللعبة، مؤكدًا أن مستقبل كرة القدم يعتمد، من وجهة نظره، على ثلاثة عناصر أساسية: "الوحدة والشفافية وحوكمة تخدم الجميع وليس قلة من الأشخاص".

    وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تم تجاهل هذه المبادئ الثلاثة من جانب أشخاص أقسموا على حمايتها. المشروع الذي حطم وحدة كرة القدم العالمية ربما تم إلغاؤه، لكن الثقة التي حطمها لم تتم استعادتها، وإصلاح ذلك هو مهمتنا الآن".

    واختتم رسالته بعبارة حاسمة: "كرة القدم ليست للبيع"، مؤكدًا أن هذه هي الرسالة التي يوجهها "يويفا" منذ سنوات، وأنه يثق في أن قمة البرتغال ستدفع بها إلى الأمام.

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    أزمة بيع كأس العالم وراء التصعيد

    تأتي تصريحات تشيفيرين في أعقاب الأزمة التي اندلعت حول مقترح مشروع فيفا فوروارد التجاري، الذي كان يتضمن بحث إمكانية بيع حصة من الحقوق التجارية الخاصة بمسابقات "فيفا"، ومن بينها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص.

    وأثار المقترح اعتراضات واسعة داخل كرة القدم العالمية، قبل أن يتم سحبه رسميًا في يوليو الماضي، حيث أكد إنفانتينو لاحقًا أن الفكرة لم تكن تتضمن التخلي عن سيطرة "فيفا" على القرارات الرياضية، لكنها خرجت إلى العلن قبل اكتمال المسار المؤسسي الخاص بها، وهو ما تسبب في مخاوف وانطباعات بأن قرارات قد اتُخذت بالفعل.

    وكان "يويفا" قد رحب بسحب المقترح، مؤكدًا أن الاتحادات الوطنية الأوروبية رفضته بالإجماع، إلى جانب اتحادات أخرى حول العالم.

    وفي سبتمبر، تصاعد الخلاف عندما طالب تشيفيرين ورئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني باستخدام جزء من احتياطيات "فيفا" لدعم الاتحادات الوطنية، بدلًا من الاعتماد على مشروع استثماري من النوع الذي أثار الأزمة، حيث طالبا بتوفير ما لا يقل عن 10 ملايين دولار لكل اتحاد من الاتحادات الـ211 خلال الدورة المقبلة.

  • إنفانتينو يمد يده للاتحادات

    في محاولة لفتح نقاش جديد حول طريقة إدارة "فيفا"، أعلن إنفانتينو في رسالة وجهها إلى مجلس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات الوطنية استعداده لمناقشة إصلاحات تتعلق بالحوكمة واتخاذ القرارات.

    واقترح رئيس "فيفا" مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في مطالبة مجلس الاتحاد الدولي بدراسة إجراء مراجعة خارجية ومستقلة لإطار الحوكمة الحالي الخاص بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى، بهدف تحديد التحسينات الممكنة.

    أما المسار الثاني، فيتعلق بإجراء مشاورات منظمة ومحددة زمنيًا مع الاتحادات القارية والوطنية والأطراف المعنية، لمناقشة كيفية تعزيز عملية اتخاذ القرار، وتحديد أدوار الرئيس والمكتب والمجلس والكونجرس بشكل أوضح، إلى جانب تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة.

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    هل تنتهي الأزمة؟

    رغم مبادرة إنفانتينو الجديدة، فإن تصريحات تشيفيرين توضح أن الخلاف لم ينتهِ بمجرد سحب مشروع FFE، فرئيس "يويفا" يرى أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالمشروع وحده، وإنما بالثقة وطريقة اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الدولي، وهو ما عبّر عنه بوضوح عندما قال إن المشروع أُلغي، لكن "الثقة التي حطمها لم تتم استعادتها".

    وتزامنت تصريحات تشيفيرين مع استمرار مطالب عدد من الاتحادات الوطنية بمراجعة أعمق لطريقة إدارة "فيفا". فقد أعربت اتحادات ألمانيا وهولندا والسويد وويلز عن أن مقترحات إنفانتينو الأخيرة لا تعالج، من وجهة نظرها، قضايا أعمق مرتبطة بالقيادة والحوكمة.

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