Goal.com
مباشر
Nils-Ole BookIMAGO / Sven Simon
Christian Guinin

ترجمه

"التوافق المثالي" الذي يتحدث عنه كوفاكس ولاعب مفاجئ يرغب في ضمه: هكذا يمكن لـ"بوروسيا دورتموند" تحت قيادة أولي بوك معالجة أكبر نقاط الضعف

الدوري الألماني
فقرات ومقالات
انتقالات

ليس فقط بسبب إعادة الهيكلة في منصب المدير الرياضي، بل إن نادي بوروسيا دورتموند يواجه تغييرات كبيرة في تشكيلته الصيف المقبل. سيغادر بعض اللاعبين القدامى النادي — وحتى بدون هذه المغادرات، هناك ثغرات في التشكيلة يجب سدها بشكل عاجل.

بصفته خليفة سيباستيان كيل، يقع على عاتق الرجل القوي الجديد أولي بوك بشكل أساسي معالجة هذه القضايا.

كمدير رياضي في إلفرسبيرغ، اكتسب بوك سمعة ممتازة، من بين أمور أخرى، لأنه اكتشف في وقت مبكر لاعبين مثل نيك وولتمادي (نيوكاسل يونايتد) وفيسنيك أسلاني (TSG هوفنهايم) ويونس إبنوتاليب (اينتراخت فرانكفورت) على الرغم من المحدودية المالية الواضحة للنادي الصغير. خلال تقديمه يوم الأربعاء، قال اللاعب السابق في الدرجة الثانية إنه لن يغير نهجه بشكل جذري، على الرغم من أن الإمكانيات مختلفة الآن: "بشكل أساسي، أعتقد أن اللاعبين الجيدين هم لاعبون جيدون في جميع الدوريات. سنحاول العثور على المواهب التي ستجعل بوروسيا دورتموند أفضل. لدي هنا إمكانيات أخرى فيما يتعلق بالكشافة والتحليل – وسأستفيد منها. (...)."

وأكد المدير الرياضي لارس ريكن، في معرض حديثه عن تخطيط التشكيلة وسمعة خليفة كيل: "لن نلعب في المستقبل بفريق تحت 21 عامًا. لا يمكننا أن نقول: "الشباب يبحثون"، وفي النهاية نحتل المركز السابع ونحتضن بعضنا البعض. نحن بحاجة إلى المزيج المناسب."

على أي حال، هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين في بوروسيا دورتموند. ما هي المراكز التي يجب العمل عليها؟ من يتم التفاوض بشأنه؟ وما هي الأسماء التي قد تلائم بوروسيا دورتموند بعيدًا عن الشائعات الحالية؟

  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    مشكلة بوروسيا دورتموند رقم 1 - خط الدفاع الداخلي: هل سيكون شتوتغارت مرة أخرى الضحية؟

    ربما يكون هذا هو أكبر مجال يحتاج إلى تحسين استعدادًا للموسم المقبل. وبسبب تفضيل المدرب نيكو كوفاتش لتشكيلة الدفاع المكونة من ثلاثة لاعبين، عانى قلب الدفاع في كثير من الأحيان خلال الموسم الحالي من نقص في العناصر بسبب الإصابات الطويلة الأمد. ومما زاد الطين بلة، أن نادي تشيلسي استدعى اللاعب المعار آرون أنسيلمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والذي كان قد قدم أداءً مقنعاً للغاية بقميص بوروسيا دورتموند حتى ذلك الحين، بل ويقال إنه أثار آمال بعض المسؤولين في النادي بالبقاء بعد نهاية الموسم.

    على الورق، هناك حالياً ستة لاعبين يتنافسون على ثلاثة مقاعد في التشكيلة الأساسية، وهم نيكو شلوتربيك، فالديمار أنتون، رامي بنسيبايني، نيكلاس سولي، لوكا ريجاني، إمري كان وفيليبو ماني. ما لا يبدو خطيراً للوهلة الأولى، يتضح عند النظر عن كثب. سيغيب كان لفترة طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في نهاية فبراير خلال المباراة الكبرى ضد بايرن ميونيخ - ومن المرجح ألا يعود إلى الملعب قبل أواخر الخريف على أقرب تقدير. كما يعاني ماني حاليًا من إصابة، وإن لم تكن الحالة متوترة تمامًا كما هو الحال مع كان. وعلى أي حال، لا يُتوقع أن يكون اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ضمن التشكيلة الأساسية، نظرًا لطموحات دورتموند، فقد كانت أدائه حتى الآن متقلبًا وغير ثابت.

    من ناحية أخرى، سيغادر سولي نادي بوروسيا دورتموند في الصيف بعد أربع سنوات مع الفريق، حيث لن يتم تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا. ونظرًا لأن مستقبل شلوتربيك لا يزال غير مؤكد - حتى وإن تكثفت مؤخرًا المؤشرات على تجديد عقده - فإن دورتموند سيكون لديه مع أنطون وبنسيبايني وريجاني الذي تم ترقيته من فريق تحت 19 عامًا ثلاثة لاعبين فقط في خط الدفاع الداخلي يمكنه التخطيط معهم على المدى الطويل. لذا، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراء أمر لا شك فيه.

    ويمكن أن يقدم VfB شتوتغارت الحل - كما حدث مرارًا وتكرارًا في الماضي القريب. حيث يوجد هناك لاعب مثير للاهتمام للغاية تحت العقد، وهو رامون هندريكس، الذي يمكن أن يساعد BVB في عدة جوانب. فمن ناحية، يعد الهولندي البالغ من العمر 24 عاماً، الذي استحوذ عليه النادي الشوابي قبل ما يقرب من عامين من فينورد روتردام مقابل مليون يورو فقط، أحد أفضل المدافعين الوسط وأكثرهم ثباتاً في الموسم الحالي للدوري الألماني. وبما أن شتوتغارت تحت قيادة سيباستيان هونيس يلعب أيضاً بين الحين والآخر بخط دفاع ثلاثي، فإن هذا المركز لن يكون غريباً على هندريكس بأي حال من الأحوال.

    علاوة على ذلك، يتمتع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بقدرة كبيرة على التكيف. في نادي VfB، لعب إلى جانب دوره كمدافع داخلي أيسر أيضًا كظهير أيسر في خط دفاع رباعي وحتى كلاعب جناح أيسر في تشكيلة 3-4-1-2، أي بالضبط النظام الذي يطبقه كوفاتش في دورتموند. صحيح أن بوروسيا دورتموند يمتلك في دانيال سفينسون خياراً قوياً للغاية في هذا المركز، لكن لم تكن هناك بدائل أخرى حتى الآن. ومن المشكوك فيه أن يتمكن كاوا براتيس، البالغ من العمر 17 عاماً فقط والذي تم التعاقد معه بالفعل للموسم المقبل، من سد هذه الفجوة على الفور. بل إن انتقال هذا الموهبة البرازيلية الكبيرة يجب أن يُفسر على أنه وعد للمستقبل.

  • Kaishu Sano Mainz 02132026(C)Getty Images

    مشروع بناء بوروسيا دورتموند 2 - خط الوسط الدفاعي/المركزي: كوفاكس «ثنائي مثالي» أم موهبة فذة؟

    أنفق نادي بوروسيا دورتموند خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه 71.5 مليون يورو كرسوم انتقالات لضم كارني تشوكويميكا وجوبي بيلينغهام وباسكال غروس ومارسيل سابيتسر وصالح أوزكان. ولم يتحقق (حتى الآن) الهدف المتمثل في العثور على خليفة مناسب لجود بيلينغهام الذي انتقل إلى ريال مدريد في عام 2023. في حين أن غروس لم يعد موجودًا - فقد عاد في فصل الشتاء إلى ناديه السابق برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز - وسيغادر أوزكان النادي بعد انتهاء عقده في الصيف، فإن تشوكويميكا، شقيق بيلينغهام الأصغر، وسابيتسر لم يصبحا (بعد) التعزيزات التي ربما كان مسؤولو بوروسيا دورتموند يأملون فيها.

    فقط فيليكس نيمشا، الذي تم التعاقد معه في الصيف نفسه مقابل 30 مليون يورو قادمًا من فولفسبورغ، قد استقر أخيرًا بعد أكثر من عامين ونصف من فترة التكيّف، وأصبح منذ هذا الموسم على الأقل دعامة مهمة للغاية داخل الفريق. يفتقر كوفاك بشكل خاص إلى بديل حقيقي في مركز الوسط الدفاعي، حيث أن نيمشا وبيلينغهام وتشوكويميكا وسابيتسر يتميزون جميعًا بمواطن قوة في الهجوم أو بناء الهجمات. لن يكون أوزكان، الذي يعتبر اللاعب الوحيد الذي يفكر بشكل دفاعي حقيقي، متاحًا اعتبارًا من الموسم المقبل، مما يترك فقط القائد كان، الذي يمكنه أيضًا أن يملأ هذا الدور نظريًا، ولكنه، كما ذكرنا سابقًا، غائب بسبب الإصابة منذ فترة طويلة، كما أنه في مكانه الأفضل في قلب الدفاع على أي حال.

    في الأسابيع والأشهر الماضية، تم طرح اسم كينيت إيكهورن من هيرتا برلين كخيار مرارًا وتكرارًا. احتفل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط هذا الموسم بانطلاقته مع "السيدة العجوز"، ويُعتبر بالفعل وعدًا كبيرًا للمستقبل بفضل موهبته. من المؤكد أن الانتقال إلى بوروسيا دورتموند سيكون خطوة جيدة في مسيرة إيكهورن المهنية، خاصة أنه يتمتع بنضج بدني استثنائي على الرغم من صغر سنه. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بقوة جري هائلة، ولديه مهارات في بناء الهجمات، ولا يخشى المواجهات القوية (7 بطاقات صفراء في 15 مباراة).

    ميزة مطلقة لـ BVB: هناك حاجة إلى مركز إيكهورن الأساسي، ويمكن للاعب البالغ من العمر 16 عامًا أن يلعب دورًا مهمًا على الفور في نادٍ كبير، كما أن عقده الذي يستمر حتى عام 2029 يتضمن بندًا للخروج بقيمة تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو. هذا ما أوردته قناة Sky. وهذا يعني: إذا تمكن بوك وكوفاتش وريكن من تقديم رؤية واضحة لإيخورن في دورتموند ترضي اللاعب، فقد تتبلور صفقة انتقال حقيقية بسعر معقول.

    لكن الأمر يصبح صعباً عندما ننظر إلى المنافسة التي سيتعين على بوروسيا مواجهتها في حالة انتقال اللاعب. صحيح أن بايرن ميونيخ لم يعد يبدي اهتماماً، لكن لا تزال هناك بعض الأندية الكبرى في السباق مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد. ومن غير المؤكد على أي حال ما إذا كان انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر سيتم هذا الصيف. فمن ناحية، تعرض إيشورن في يناير لإصابة خطيرة في الكاحل، مما يجعل احتمال غيابه عن الموسم أمراً وارداً تماماً. ومن ناحية أخرى، يرغب هيرتا بشدة في تجديد عقد هذا الموهبة الفذة، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة شرط الإنهاء بشكل كبير، ويجعل بقاءه مع "السيدة العجوز" لموسم آخر على الأقل أمراً مرجحاً.

    ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن كايشو سانو من 1. FSV Mainz 05 ليس (بعد) على قائمة بوروسيا دورتموند، لكنه لاعب مثير للاهتمام. الياباني البالغ من العمر 25 عاماً هو بالضبط النوع من اللاعبين الذي يحلم به مدرب مثل كوفاتش. قوي في الدفاع، جيد في التنافس على الكرة، بالإضافة إلى فهم ممتاز للعبة، مما يسمح له بقراءة مسارات التمرير مبكرًا وإغلاق المساحات بذكاء. في الوقت نفسه، يستطيع سانو أيضًا التعامل مع الكرة بقدمه، كما شوهد بشكل مثير للإعجاب في فوز ماينز على أينتراخت فرانكفورت في نهاية الأسبوع الماضي.

    لم يكتفِ هناك بالمساهمة بشكل حاسم في تسجيل الهدفين فحسب، بل مرر أيضًا مرتين بدقة إلى زميله شيرالدو بيكر، الذي فشل في كل مرة أمام حارس مرمى أينتراخت فرانكفورت مايكل زيترير والقائم الداخلي، مما حرم سانو من تسجيل اسمه في قائمة صانعي الأهداف. كما أيد كل من نيكلاس ليفينسون ونيكو هايمر، وهما مؤثران في عالم كرة القدم، في بودكاستهما "50+2" انتقال اللاعب الياباني إلى بوروسيا دورتموند: "كايشو سانو ونيكو كوفاتش هما في الواقع ثنائي مثالي. كل ما يريده كوفاتش كمدرب، يجلبه سانو إلى الملعب. إنه فرصة سوقية يجب على بوروسيا دورتموند أن تأخذها بعين الاعتبار بأي حال من الأحوال. إذا كان لديه بند ينص على أنه يمكنه الرحيل مقابل 30 مليون يورو، فعلى دورتموند أن تضرب على الفرصة."

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    المشروع الثالث لـ BVB - خط الوسط الهجومي: موهبة من الدرجة الثانية أم لاعب بقيمة 40 مليون يورو من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

    وعلى غرار ما حدث في خط الدفاع الداخلي وخط الوسط الدفاعي، شهد المركز الذي يقع خلف المهاجمين رحيلًا بارزًا هذا الصيف. لن يتم تجديد عقد جوليان براندت، وبذلك تنتهي مسيرة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع بوروسيا دورتموند بعد سبع سنوات معًا. وبصرف النظر عن تشوكويميكا، الذي يمكنه اللعب في مركز متأخر أكثر كجزء من ثنائي الوسط، والذي لا يزال يعاني من نقص بدني كبير (لم يلعب مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة طوال مسيرته!)، لا يوجد في تشكيلة بوروسيا دورتموند الحالية أي مرشح يمكنه أن يحل محل براندت. وبالتالي، هناك حاجة ملحة للتحرك في هذا الصدد أيضًا، إذا أراد كوفاتش التمسك بنظامه الذي يعتمد على لاعب رقم 10 خلف ثنائي الهجوم أو لاعبين في خط الوسط الهجومي يعملان في الفراغات خلف المهاجم.

    في هذا الصدد، تم تداول ثلاثة خيارات مؤخرًا. لوي بن فارهات من كارلسروه، وأرشي جراي من توتنهام هوتسبير، ونيكولا فلاسيتش من تورينو. الأول سيكون الخيار الأرخص بكثير مقابل مبلغ انتقال يتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو، لكنه سيحتاج إلى التعود على وتيرة الدوري الألماني أولاً. يقدم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا موسمًا قويًا في كارلسروه، وأصبح عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في تشكيلة مدرب كارلسروه كريستيان إيخنر، خاصة بعد عودته من إصابة كسر في عظم مشط القدم التي أبعدته عن الملاعب من نهاية أغسطس حتى نهاية ديسمبر. في 13 مباراة بالدوري الثاني، سجل خمسة أهداف وصنع هدفين، وهو ما جذب اهتمام أينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وأتالانتا بيرغامو وكومو كالتشيو وأولمبيك ليون وOGC نيس، وفقًا للشائعات.

    أما بالنسبة لغراي وفلاسيتش، فسيتعين على فريق "الأسود والأصفر" دفع مبالغ أكبر بكثير. مثل فرحات، يعتبر الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا صغيرًا نسبيًا، لكنه يتمتع بخبرة أكبر بكثير. في فريق توتنهام الذي كان أداءه مخيباً للآمال بشكل عام، يعد جراي أحد النقاط المضيئة القليلة. وبما أن توتنهام سيغيب عن المسابقات الدولية ويجب عليه الحذر من الهبوط، فسيكون من الصعب الاحتفاظ باللاعب الذي خاض 16 مباراة مع منتخب تحت 21 عاماً في الصيف.

    المشكلة بالنسبة لـ BVB: يُقال إن النادي اللندني سيطلب مبلغاً ليس بالهين مقابل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً - حيث تتراوح التقديرات بين 35 و40 مليون يورو. لن يتمكن دورتموند من تحمل تكلفة مثل هذا الانتقال إلا إذا غادر لاعبون آخرون النادي وجلبوا بدورهم أموالاً من صفقات الانتقال. أما بيع نيميشا، الذي كان موضوع نقاش مؤخرًا، فقد أصبح مستبعدًا بعد تجديد عقده قبل الأوان، مما يترك كريم أدييمي كمرشح محتمل وحيد. لكن هنا أيضًا، لا تبدو الفرص مواتية، حيث يُقال إن المزيد من المشترين المحتملين يتراجعون عن التعاقد معه.

    في الوقت نفسه، يُقال إن فلاسيتش يتمتع بدعم كبير داخل نادي بوروسيا دورتموند من قبل المدرب كوفاتش. فهو يشبه برانت إلى حد كبير، ويمكن استخدامه كلاعب هجومي، أو في مركز رقم 10، أو حتى في الجناح الأيسر. في تورينو، يعد فلاسيتش أهم لاعب هجومي إلى جانب جيوفاني سيميوني، ويخوض حالياً أفضل موسم في مسيرته من حيث تسجيل الأهداف. لكن من غير المرجح أن يكون سعره رخيصاً. صحيح أن عقده ينتهي في عام 2027، لكن النادي يمتلك خيار تمديده حتى عام 2028. وقد عرض وست هام في وقت سابق 30 مليون يورو مقابل فلاسيتش، ومن المرجح أن يستند تورينو الآن إلى هذا السعر. على أي حال: وفقاً لـ Tuttosport، يبدو أن بوروسيا دورتموند قد اتصلت بالفعل بالنادي.

  • Jadon SanchoGetty

    مشكلة بوروسيا دورتموند رقم 4 - الجناح الهجومي: هل سيحلها العائدان؟

    وإذا لم يتمكن أدييمي ونادي بوروسيا دورتموند بالفعل من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد الذي يستمر حتى عام 2027، فسيكون بيعه في الصيف المقبل أمراً لا مفر منه تقريباً. وهذا بدوره سيخلق فجوة أخرى في تشكيلة دورتموند، حيث لا تتمتع بوروسيا بتشكيلة قوية بالفعل. ففي تشكيلة بوروسيا الحالية، يعد أدييمي الجناح الكلاسيكي الوحيد. وحتى لو كان كوفاتش يستغني عادةً عن مثل هذا اللاعب في تشكيلته 3-4-2-1، فإن رحيله سيؤدي إلى فقدان المزيد من التنوع التكتيكي.

    يمكن لـ BVB سد هذه الفجوة من داخل النادي، من خلال منح الثقة في المستقبل للاعب جوليان دورانفيل، الذي يحظى بتقدير كبير، بعد عودته من الإعارة من نادي بازل. يبدو أن دورانفيل يتأقلم جيدًا في سويسرا ويبقى خاليًا من الإصابات. سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 10 مشاركات وشارك في تسجيل هدفين.

    من ناحية أخرى، تتزايد الشائعات حول عودة جادون سانشو مرة أخرى. سيكون اللاعب الذي كان محبوباً من الجماهير في السابق متاحاً مجاناً في الصيف المقبل بعد تجربته الفاشلة تماماً مع مانشستر يونايتد، مما يجعله جذاباً للغاية بالنسبة لـ BVB. ووفقاً لتقرير نشرته قناة "سكاي"، يبذل رئيس بوروسيا دورتموند هانز-يواكيم فاتزكي جهوداً "كبيرة في الخلفية" لضمان عودة الإنجليزي للعب باللونين الأسود والأصفر في المستقبل. وبناءً على ذلك، فإن الباب مفتوح لعودته، ويفترض دورتموند أن سانشو مستعد لقبول تخفيضات كبيرة في راتبه مقارنة بعقده الضخم مع مانشستر يونايتد. وفقًا لصحيفة بيلد، يجب على سانشو استيفاء شرطين للانتقال إلى دورتموند: التنازل عن المكافأة المالية المعتادة في هذا المجال وقبول راتب سنوي بحد أقصى خمسة ملايين يورو.

    كما أرسل ريكن وكوفاتش إشارات إيجابية في الوقت الحالي وأبدوا انفتاحًا متزايدًا على فكرة إعادته. ويبدو أن الحجج المؤيدة هي الغالبة في المناقشات الجارية. لكن يبقى السؤال مفتوحًا عما إذا كان وصول المدير الرياضي الجديد قد أحدث أي تغيير في هذا الشأن.

الدوري الألماني
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند