"التواضع هو المفتاح!" - بوكايو ساكا يردد تحذير إرلينغ هالاند، حيث يكشف نجم أرسنال عن أسرار السعي وراء الفوز بالرباعية

مع بقاء أرسنال في المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى المباراة النهائية يوم الأحد في ويمبلي، وصلت الضجة المحيطة بالنادي إلى ذروتها. وما رد ساكا على كل ذلك؟ تجاهلها.

في حديثه مع أسطورة النادي بول ميرسون قبل المباراة، قال: "أعتقد أننا أصبحنا بارعين في تجاهل الضجة الخارجية، لأن الناس في السنوات القليلة الماضية، سواء فزنا أم لا، كان لديهم الكثير ليقولوه، خاصةً عن أرسنال، وعن طريقة لعبنا، والكرات الثابتة، وما إلى ذلك. لذا أصبحنا غير مبالين الآن. نريد فقط إنجاز المهمة. لم نحقق أي شيء بعد. نحن قريبون، لكننا لم ننجز المهمة بعد. لذا، سنبقى متواضعين وواقعيين. سنترك الناس يتحدثون وسنأخذ كل مباراة على حدة بدءًا من يوم الأحد. هيا بنا."