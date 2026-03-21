Getty Images Sport
ترجمه
التفسير: لماذا تم تأجيل مباراة ليفربول مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز
تم تأجيل المباراة لإتاحة مزيد من الوقت للجماهير
أكد نادي برايتون هذا التأخير عبر منصة "إكس" قبل أقل من 40 دقيقة من موعد انطلاق المباراة المقرر أصلاً في الساعة 12:30 ظهراً. ونشر النادي تغريدة جاء فيها: "تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب حادث مروري على الطريق السريع A27"، ليتم تحديد موعد الانطلاق الجديد في الساعة 12:45 ظهراً.
وكان لاعبو ليفربول وطاقمه قد وصلوا بالفعل إلى الملعب قبل المباراة، لذا كان التأخير مجرد إجراء احترازي لضمان وجود المشجعين في مقاعدهم قبل بدء المباراة. وتعد الطريق A27 الطريق الرئيسي المؤدي إلى الملعب والطريق الرئيسي للمشجعين القادمين من كلا الاتجاهين.
- AFP
تأجيل آخر لانطلاق مباراة ليفربول في عام 2026
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في اللحظة الأخيرة. في وقت سابق من هذا الموسم، تم تأجيل مباراة ليفربول مع فولهام في كرافن كوتيدج بعد حدوث حالة طبية طارئة داخل الملعب قبل وقت قصير من انطلاق المباراة في الساعة 3 عصراً. في تلك المناسبة، اضطر لاعبو الفريقين للعودة إلى الملعب لإجراء إحماء ثانٍ بعد أن كانوا قد عادوا بالفعل إلى غرفة الملابس، قبل أن تبدأ المباراة في النهاية بعد 15 دقيقة من الموعد المقرر أصلاً لانطلاقها.
غياب صلاح عن التشكيلة
يخوض ليفربول مباراة الساحل الجنوبي بدون نجمه محمد صلاح. ولم يسافر اللاعب المصري، الذي تعرض لانتقادات شديدة هذا الموسم عقب تراجع كبير في مستواه، مع الفريق إلى برايتون. وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في عام 2027، لكنه أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أفضل سنواته قد ولت، حيث سجل 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أقل رصيد له مع ليفربول. وذهب القائد السابق غرايم سونيس إلى حد القول هذا الأسبوع إن ليفربول يجب أن يبيعه في نهاية الموسم، حيث يبدو أن الجناح يعاني بوضوح في محاولة استعادة مستواه من الموسم الماضي.
- Getty Images Sport
ليفربول يسعى إلى حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا
إن خسارة مانشستر يونايتد لنقاط يوم الجمعة الماضي تعني أن ليفربول لديه فرصة لتقليص الفارق مع منافسه إلى ثلاث نقاط. يدخل الفريقان في صراع محتدم على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلى جانب أستون فيلا وتشيلسي، ومع عدم اليقين حول ما إذا كان المركز الخامس سيحصل على مقعد إضافي بين نخبة أوروبا الموسم المقبل، لن يرغب الريدز في المجازفة بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بأدائهم في الدوري. بعد التعادل مع توتنهام المهدد بالهبوط نهاية الأسبوع الماضي، تعد هذه المباراة حاسمة بالنسبة لرجال أرني سلوت.
