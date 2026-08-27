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أحمد فرهود

قبل مواجهة التعاون.. حقيقة تخلي كريستيانو رونالدو عن النصر لـ"حضور" قرعة دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو
النصر
النصر ضد التعاون
التعاون
دوري روشن السعودي
دوري أبطال أوروبا

ماذا حدث؟!..

أُجريت مساء اليوم الخميس، قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وتوّج العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بـ"لقب" دوري أبطال أوروبا، في آخر موسمين؛ وتحديدًا عندما فاز على نادي إنتر الإيطالي 2024-2025، وفريق آرسنال الإنجليزي 2025-2026.

  • Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أنباء عن حضور كريستيانو رونالدو قرعة دوري أبطال أوروبا

    وفي هذا السياق.. تداولت أنباء عن سفر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، إلى إمارة موناكو الفرنسية؛ لحضور قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أنباء حضور رونالدو للقرعة؛ جاءت بالتزامن مع منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز شرفية لبعض النجوم "الحاليين والسابقين".

    مثلًا.. الأسطورة الفرنسية تييري هنري، حصل على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي "الشرفية"؛ بينما توّج المدافع البرازيلي ماركينيوس، بجائزة "الاحترام" أو "الأخلاق الحميدة".

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  • حقيقة حضور كريستيانو رونالدو قرعة دوري أبطال أوروبا

    ومن ناحيته.. كشف الصحفي الرياضي علي العنزي مساء اليوم الخميس، عن حقيقة سفر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى إمارة موناكو الفرنسية؛ لحضور قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    العنزي نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مغادرة رونالدو الأراضي السعودية؛ معلنًا تواجده في تدريبات عملاق الرياض النصر، بشكلٍ طبيعي.

    وشدد العنزي على أن رونالدو، يستعد للمشاركة مع النصر ضد نادي التعاون، مساء غدٍ الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.


  • FRANCE-SAUDI ARABIA-POLITICS-DIPLOMACY-ESPORTSAFP

    لا توجد أي لقطة توثق تواجد كريستيانو رونالدو في القرعة!

    بالفعل.. لم يظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، في قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وعلى مدار أكثر من ساعة كاملة، لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا؛ لم تأتِ أي لقطة توضح تواجد رونالدو، سواء في القاعة أو خارجها.

    وهُنا.. يتأكد تواجد الأسطورة البرتغالية في تحضيرات النصر، لمواجهة فريق التعاون مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ مع قيادته الفريق الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.

    كريستيانو سجل 124 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 144 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما أحرز رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 130 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي ما قبل الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

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