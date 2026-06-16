التشكيك في أنشيلوتي بدأ مبكرًا.. الظاهرة يؤكد: كارلو يستخدم رافينيا بشكل غير سليم ويا لها من قوة من المنتخب المغربي!

أبدى رونالدو، الذي لعب تحت قيادة أنشيلوتي في نادي ميلان، حيرته من تمركز بعض اللاعبين الأساسيين خلال المباراة الافتتاحية للبرازيل في كأس العالم. وفي حديثه لبرنامج «Resenha da Copa» على قناة ESPN Brasil قبل المواجهة مع هايتي، أشار «الظاهرة» إلى قلق محدد بشأن إشراك رافينيا في مركز غير مركزه، على الرغم من أدائه الرائع مع ناديه في مركز مختلف.

يعتقد الفائز مرتين بجائزة الكرة الذهبية أن إشراك رافينيا في مركز غير مركزه الأصلي يجعل البرازيل تفقد العرض الطبيعي والسرعة التي جعلت الجناح خطيرًا للغاية ينجح في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".